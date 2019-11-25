Şampiyon 10. son bölüm izle

TRT1 ekranların yayınlanan Şampiyon dizisinin 10. son bölümü 24 Kasım Pazar günü ekrana geldi. İzleyicileri tarafından tam not olan bölümde neler yaşandı? Şampiyon 10. son bölümü de izleyebilirsiniz. İşte Şampiyon dizisinde yaşananlar ve son bölüm...

ŞAMPİYON SON BÖLÜM ÖZETİ

Fırat’ın maçı kazanması tüm dengeleri altüst etmiştir. Derviş Aladağlı bunun hesabını sormaya niyetlidir. Yaman ve Zafer maçın yapıldığı salona giderler. Ancak Fırat’la görüşemezler. Kötü şeylerin olacağını bilen Yaman komiser Ziya’dan yardım ister.

Zafer babasının gizli saklı bir şeyler yaptığını düşünüp onu takibe alır. Telefonunda sık sık Zeliha adında bir hanımla görüştüğünü görür.

Fırat’ın maçı kazanmasıyla bahiste çok para kaybeden para babaları durumdan hiç memnun değildirler. Derviş’ten Fırat’ı isterler.

Tansel Suna’nın abisiyle ilgili gerçekleri kimden öğrendiğini anlamak için Kerem’i zorla ofisine getirtir. Kerem Akif’in video çekip her şeyi anlattığını Suna ile Fırat ve Zafer’in de videoyu izlediğini söyler.

Güneş babasının boks maçına çıkacağını ondan saklamasına kırılmıştır. Suna ablası ile kalır. Bu misafirlikle ikisi daha çok yakınlaşır.

Kerem’e siniri geçmeyen Tansel onun hassas noktasını bulmuştur. Adamları Nesli’yi kaçırır.

Suna Fırat’ı eve davet eder. Amacı abisinin ölümündeki asıl suçlunun Tansel olduğunu Fırat’ın suçsuz olduğunu ailesine anlatmaktır. Ancak şok bir gelişme ile karşılaşacaklarından haberi yoktur.