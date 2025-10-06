Şampiyon Golbol Milli Takımları, yurda döndü

Finlandiya'da düzenlenen 2025 IBSA Avrupa Şampiyonası'nda altın madalya kazanan Kadın ve Erkek Golbol Milli Takımları, yurda döndü.

İstanbul Havalimanı'na gelen milli sporcuları aileleri çiçeklerle karşıladı.

Türkiye Görme Engelliler Spor Federasyonu Başkanı Ayhan Yıldırım, ülkeye çok büyük bir onurla döndüklerini söyleyerek, "Kadın ve erkek milli takımlarımız, Avrupa şampiyonu oldu. Kadın milli takımımız daha önce de 3 kez şampiyon olmuştu ve üst üste 2. şampiyonluklarını elde ettiler. Erkekler de en son 2015'te Avrupa şampiyonu olmuştu. Çok şükür bugün çifte kupayla dönmek nasip oldu. Kadın milli takımımız İsrail ile mücadele ederken ülkemizin dört bir yanında Gazze'ye destek, İsrail'i kınama yürüyüşleri vardı. Çok ağır bir sorumluluk altındaydık ve maçı kazanmak istiyorduk. Hocamız ve sporcularımız çok motiveydiler. Çok şükür farklı bir şekilde kazanabildik. Biz de kupalarımızı Gazze'de hayatını kaybedenlere, yaşayanlara ve ülkemize armağan ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Finalde İsrail'i yenerek şampiyonluğu Türkiye'ye ve tüm İslam alemine armağan ettiklerini vurgulayan Kadın Golbol Milli Takımı'nın kaptanı Sevda Altunoluk ise şöyle konuştu:

"Ülkemize böyle büyük bir başarıyla dönmenin gururunu yaşıyoruz. Çok güzel bir turnuva geçirdik. Namağlup şampiyon olup ülkemize döndük. İsrail'i yenerek şampiyonluğumuzu tüm Türkiye'ye ve İslam alemine armağan ettik. Bunun mutluluğunu yaşıyoruz. Bizlere desteğini hiçbir zaman esirgemeyen Gençlik ve Spor Bakanımız Osman Aşkın Bak'a, Türkiye Milli Paralimpik Komitesi Başkanımız Murat Aksu'ya, Ayhan başkanımıza, ailelerimize ve kulüplerimize teşekkür ediyorum. Bu başarı tüm Türkiye'ye armağan olsun."