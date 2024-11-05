UEFA Şampiyonlar Ligi'nde dördüncü hafta başlıyor. Avrupa futbolunun bir numaralı organizasyonunda, birbirinden iddialı takımlar bugün sahaya çıkıyor. Hangi takımların karşı karşıya geleceği ve maçların hangi kanallarda yayınlanacağı futbolseverler tarafından merak ediliyor. UEFA Şampiyonlar Ligi günün maç programı araştırılıyor. Peki, bugün UEFA Şampiyonlar Ligi’nde hangi maçlar var, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte 5 Kasım 2024 UEFA Şampiyonlar Ligi maç programı…