Şampiyonlar Ligi çeyrek final rövanşı: Liverpool- PSG maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final rövanş karşılaşmasında Liverpool, sahasında Paris Saint Germain'i ağırlamaya hazırlanıyor. İlk mücadeleden 2-0'lık yenilgiyle ayrılan İngiliz temsilcisi, taraftarı önünde turu çevirebilmek için en az 3 farklı galibiyet hedefliyor. Kritik karşılaşma öncesinde futbolseverler ise maçın yayın saati ve hangi kanalda ekranlara geleceğini merak ediyor. Peki Liverpool– PSG Şampiyonlar Ligi çeyrek final rövanş mücadelesi ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?
LİVERPOOL- PSG RÖVANŞ MAÇI NE ZAMAN?
Liverpool- PSG Şampiyonlar Ligi rövanş maçı 14 Nisan Salı (bu akşam) 22.00'de oynanacak.
LİVERPOOL- PSG MAÇI HANGİ KANALDA?
Anfield'da oynanacak çeyrek final mücadelesi dijital platform tabii spor üzerinden yayınlanacak.
LİVERPOOL'A TUR İÇİN 3 FARKLI GALİBİYET GEREKİYOR!
İngiliz temsilcisi Liverpool'un PSG karşısında turu geçmesi için rakibini 3 farklı skorla mağlup etmesi gerekiyor. PSG karşısında 90 dakika sonunda iki farklı üstünlük elde etmesi durumunda Liverpool maçı uzatmalara taşıyacak. Uzatmalarda da eşitlik bozulmazsa seri penaltı atışlarına geçilecek.
DAHA ZORUNU BAŞARMIŞTI!
Şampiyonlar Ligi 2018-19 sezonunda yarı finalde Liverpool ile Barcelona eşleşmişti. Camp Nou'da oynanan ilk mücadele Barcelona'nın 3-0'lık üstünlüğüyle sonuçlanmıştı. Anfield'da oynanan rövanş mücadelesini 4-0 kazanan Liverpool, Barcelona'yı eleyerek tarihe geçmişti. Liverpool, aynı sezon finalde Tothenham karşısında 2-0 kazanarak kupayı 6. kez müzesine götürdü.
LİVERPOOL MUHTEMEL 11
Mamardashvii, Frimpong, Konate, van Dijk, Robertson, Gravenberch, Mac Allister, Salah, Szoboszali, Wirtz, Gakpo
PSG MUHTEMEL 11
Safonov, Hakimi, Marquinhos, Pacho, Nuno Mendes, Zaire Emery, Vitinha, Joao Neves, Doue, Kvaratskhelia, Dembele
