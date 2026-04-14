        UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final rövanş karşılaşmasında Liverpool, sahasında Paris Saint Germain'i ağırlamaya hazırlanıyor. İlk mücadeleden 2-0'lık yenilgiyle ayrılan İngiliz temsilcisi, taraftarı önünde turu çevirebilmek için en az 3 farklı galibiyet hedefliyor. Kritik karşılaşma öncesinde futbolseverler ise maçın yayın saati ve hangi kanalda ekranlara geleceğini merak ediyor. Peki Liverpool– PSG Şampiyonlar Ligi çeyrek final rövanş mücadelesi ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?

        Giriş: 14 Nisan 2026 - 13:32 Güncelleme:
        Şampiyonlar Ligi’nde yarı finale yükselecek takımların netleşeceği kritik gecede gözler Liverpool ile Paris Saint-Germain arasında oynanacak rövanş mücadelesine çevrildi. İlk karşılaşmadan 2-0’lık mağlubiyetle ayrılan Liverpool, Anfield’da taraftarı önünde turu çevirmek için sahaya çıkacak. Karşılaşmanın yayın saati ve ekranlara geleceği kanal bilgisi ise futbolseverler tarafından yakından takip ediliyor. Peki Liverpool– PSG Şampiyonlar Ligi çeyrek final rövanş maçı bu akşam saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?

        LİVERPOOL- PSG RÖVANŞ MAÇI NE ZAMAN?

        Liverpool- PSG Şampiyonlar Ligi rövanş maçı 14 Nisan Salı (bu akşam) 22.00'de oynanacak.

        LİVERPOOL- PSG MAÇI HANGİ KANALDA?

        Anfield'da oynanacak çeyrek final mücadelesi dijital platform tabii spor üzerinden yayınlanacak.

        LİVERPOOL'A TUR İÇİN 3 FARKLI GALİBİYET GEREKİYOR!

        İngiliz temsilcisi Liverpool'un PSG karşısında turu geçmesi için rakibini 3 farklı skorla mağlup etmesi gerekiyor. PSG karşısında 90 dakika sonunda iki farklı üstünlük elde etmesi durumunda Liverpool maçı uzatmalara taşıyacak. Uzatmalarda da eşitlik bozulmazsa seri penaltı atışlarına geçilecek.

        DAHA ZORUNU BAŞARMIŞTI!

        Şampiyonlar Ligi 2018-19 sezonunda yarı finalde Liverpool ile Barcelona eşleşmişti. Camp Nou'da oynanan ilk mücadele Barcelona'nın 3-0'lık üstünlüğüyle sonuçlanmıştı. Anfield'da oynanan rövanş mücadelesini 4-0 kazanan Liverpool, Barcelona'yı eleyerek tarihe geçmişti. Liverpool, aynı sezon finalde Tothenham karşısında 2-0 kazanarak kupayı 6. kez müzesine götürdü.

        LİVERPOOL MUHTEMEL 11

        Mamardashvii, Frimpong, Konate, van Dijk, Robertson, Gravenberch, Mac Allister, Salah, Szoboszali, Wirtz, Gakpo

        PSG MUHTEMEL 11

        Safonov, Hakimi, Marquinhos, Pacho, Nuno Mendes, Zaire Emery, Vitinha, Joao Neves, Doue, Kvaratskhelia, Dembele

        LİVERPOOL- PSG MAÇI CANLI İZLE

        Aşağıda yer alan link aracılığıyla tabii platformuna üye olup mücadeleyi canlı olarak izleyebilirsiniz.

        https://www.tabii.com/tr

        TABİİ ÜYELİK ÜCRETİ NE KADAR?

        Tabii platformunda aynı anda iki cihazdan izleme özelliği, tabii orijinal içerikleri ve tabii spor kanalları mevcuttur.

        Bu içerikler kapsamında aylık premium üyelik ücreti 99 lira dır.

        Haberi Hazırlayan: Yusuf Yıldız
