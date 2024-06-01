Şampiyonlar Ligi'nde kupa sahibini buluyor! Borussia Dortmund Real Madrid maçı ne zaman?
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde final heyecanı yaşanıyor. Borussia Dortmund ile Real Madrid'i karşı karşıya getirecek Şampiyonlar Ligi final maçı Londra'daki Wembley Stadı'nda oynanacak. Kıran kırana mücadelelere sahne olması beklenen mücadele öncesinde, "Şampiyonlar Ligi finali ne zaman, saat kaçta? Borussia Dortmund Real Madrid maçı hangi kanalda?" soruları futbolseverlerin gündemini meşgul etmeye başladı. İşte Şampiyonlar Ligi finali tarihi ve saati...
Avrupa futbolunun en prestijli organizasyonu Şampiyonlar Ligi'nde kupa sahibini buluyor. Borussia Dortmund Real Madrid maçı için geri sayım sürerken, Şampiyonlar Ligi finalinin tarihi ve saati merak konusu oldu. Peki, "Şampiyonlar Ligi finali ne zaman, saat kaçta? Borussia Dortmund Real Madrid maçı hangi kanalda?" İşte Şampiyonlar Ligi finali Borussia Dortmund Real Madrid maçı öncesinde öne çıkan detaylar...
ŞAMPİYONLAR LİGİ FİNALİ NE ZAMAN?
Şampiyonlar Ligi finali Borussia Dortmund Real Madrid maçı 1 Haziran Cumartesi günü saat 22.00’de oynanacak.
ŞAMPİYONLAR LİGİ FİNALİ HANGİ KANALDA?
Borussia Dortmund Real Madrid maçı EXXEN ve TV8,5'tan canlı olarak yayınlanacak.