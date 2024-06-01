Avrupa futbolunun en prestijli organizasyonu Şampiyonlar Ligi'nde kupa sahibini buluyor. Borussia Dortmund Real Madrid maçı için geri sayım sürerken, Şampiyonlar Ligi finalinin tarihi ve saati merak konusu oldu. Peki, "Şampiyonlar Ligi finali ne zaman, saat kaçta? Borussia Dortmund Real Madrid maçı hangi kanalda?" İşte Şampiyonlar Ligi finali Borussia Dortmund Real Madrid maçı öncesinde öne çıkan detaylar...