Avrupa'nın en büyüğü belli oluyor. Devler Ligi finalinde Borussia Dortmund, Real Madrid ile karşılaşıyor. Real Madrid'de Arda Güler, Borussia Dortmund'da Salih Özcan, kupaya uzanmaları durumunda A Milli Takım formasını giyen ve Şampiyonlar Ligi’ni kazanan ilk Türk futbolcu olacak. Karşılaşma öncesinde Şampiyonlar Ligi finali tarihi ve saati futbolseverler tarafından araştırılmaya başlandı. Peki, "Şampiyonlar Ligi finali ne zaman, saat kaçta? Borussia Dortmund-Real Madrid maçı hangi kanalda, şifresiz mi yayınlanacak?" İşte Şampiyonlar Ligi finali hakkında tüm merak edilen soruların yanıtı...