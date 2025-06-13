ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE YENİ FORMAT NASIL OLACAK?

Şampiyonlar Ligi'nin yeni formatında, takımlar, katsayı puanlarına göre 4 torbaya ayrılacak. Söz konusu ekipler, kendi torbası da dahi olmak üzere her torbadan 2'şer takımla eşleşecek. Toplamda 8 farklı rakibe karşı mücadele edecek takımlar, maçların 4'ünü evinde, 4'ünü ise deplasmanda oynayacak.

25'inci ile 36'ncı sıralar arasında bulunan takımlar ise grup aşaması sistemindekinin aksine alt kupaya gidemeyecek. Bu takımlar avrupa defterini kapatacak. Son 16 turundan itibaren iki ayaklı eleme usulü karşılaşmalar devam edecek.