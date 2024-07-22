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        Haberler Spor Futbol Şampiyonlar Ligi Şampiyonlar Ligi'nde 2. eleme turu maçları başlıyor - Futbol Haberleri

        Şampiyonlar Ligi'nde 2. eleme turu maçları başlıyor

        Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli turnuvası olan UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2. eleme turu ilk maçları heyecanı yarın başlayacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.07.2024 - 11:45 Güncelleme: 22.07.2024 - 11:45
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        Şampiyonlar Ligi'nde 2.eleme turu heyecanı
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        Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu ilk maçında yarın İsviçre'nin Lugano takımıyla deplasmanda karşı karşıya gelecek.

        Organizasyonda 2. eleme turu ilk maçları, 23-24, rövanşları ise 30-31 Temmuz tarihlerinde oynanacak.

        UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu ilk maçları şu şekilde:

        Yarın:

        18.00 Bodo/Glimt (Norveç) - RFS (Letonya)

        18.30 Panevezys (Litvanya) - Jagiellonia Bialystok (Polonya)

        19.00 Lincoln Red Imps (Cebelitarık) - Karabağ (Azerbaycan)

        20.00 APOEL (Güney Kıbrıs Rum Kesimi) - Petrocub (Moldova)

        20.00 Malmö (İsveç) - Klaksvik (Faroe Adaları)

        20.30 FCSB (Romanya) - Maccabi Tel Aviv (İsrail)

        21.00 Ferencvaros (Macaristan) - New Saints (Galler)

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        21.00 Santa Coloma (Andorra) - Midtjylland (Danimarka)

        21.00 Dinamo Kiev (Ukrayna) - Partizan (Sırbistan)

        21.30 Lugano (İsviçre) - Fenerbahçe

        22.00 Shamrock Rovers (İrlanda) - Sparta Prag (Çekya)

        24 Temmuz Çarşamba:

        20.30 PAOK (Yunanistan) - Borac Banja Luka (Bosna Hersek)

        21.00 Ludogorets 1945 (Bulgaristan) - Dinamo Minsk (Belarus)

        21.15 NK Celje (Slovenya) - Slovan Bratislava (Slovakya)​​​​​​​

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