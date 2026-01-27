Habertürk
        Şampiyonlar Ligi'nde son hafta heyecanı! - Futbol Haberleri

        Şampiyonlar Ligi'nde son hafta heyecanı!

        UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki lig etabında son düdük çalıyor. Oynanacak 18 karşılaşma ile 'Devler Ligi'nde son 16 turunun kaderi belirlenecek. Galatasaray, kritik haftada Manchester City deplasmanına çıkacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.01.2026 - 11:08 Güncelleme: 27.01.2026 - 11:08
        Şampiyonlar Ligi'nde son hafta heyecanı!
        UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 8. hafta maçları yarın oynanacak.

        Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı organizasyonunda lig aşaması, tamamı yarın TSİ 23.00'te yapılacak 18 maçla tamamlanacak.

        Ligde 10 puanla 17. sırada bulunan Galatasaray, İngiltere temsilcisi Manchester City'ye konuk olacak.

        "Devler Ligi"nde ilk 8'e giren takımlar, doğrudan son 16 turuna yükselecek. Lig etabını 9-24. basamakta bitiren ekipler ise son 16 turu için play-off maçlarına çıkacak.

        Arsenal 21 ve Bayern Münih 18 puanla son hafta öncesi ilk 8'e girmeyi garantiledi.

        Son hafta maçlarının programı şöyle:

        Paris Saint-Germain (Fransa) - Newcastle United (İngiltere)

        Manchester City (İngiltere) - Galatasaray

        Liverpool (İngiltere) - Karabağ (Azerbaycan)

        Borussia Dortmund (Almanya) - Inter (İtalya)

        Barcelona (İspanya) - Kopenhag (Danimarka)

        Arsenal (İngiltere) - Kairat (Kazakistan)

        Bayer Leverkusen (Almanya) - Villarreal (İspanya)

        Atletico Madrid (İspanya) - Bodo/Glimt (Norveç)

        Benfica (Portekiz) - Real Madrid (İspanya)​​​​​​​

        Eintracht Frankfurt (Almanya) - Tottenham (İngiltere)

        Club Brugge (Belçika) - Olimpik Marsilya (Fransa)

        PSV (Hollanda) - Bayern Münih (Almanya)

        Ajax (Hollanda) - Olympiakos (Yunanistan)

        Napoli (İtalya) - Chelsea (İngiltere)

        Monaco (Fransa) - Juventus (İtalya)

        Union Saint-Gilloise (Belçika) - Atalanta (İtalya)

        Athletic Bilbao (İspanya) - Sporting (Portekiz)

        Pafos (Kıbrıs Rum Kesimi) - Slavia Prag (Çekya)

        Burası Haftasonu - 24 Ocak 2026 (Suriye'de Ateşkes Uzatılacak Mı?)

        Ukrayna için üçlü diplomasi. Donald Trump protestoları destekledi. Kızılelma seri üretim testini geçti. Seyehat harcamalarında %35 artış. Yabancıya konut satışı düştü. Diploma davası için iptal talebine ret. "ABD Suriye'deki askerlerini çekecek" Hakan Fidan: Suriye'de ateşkes uzayabilir. İçişleri'nd...
