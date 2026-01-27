Şampiyonlar Ligi'nde son hafta heyecanı!

Burası Haftasonu - 24 Ocak 2026 (Suriye'de Ateşkes Uzatılacak Mı?)

Ukrayna için üçlü diplomasi. Donald Trump protestoları destekledi. Kızılelma seri üretim testini geçti. Seyehat harcamalarında %35 artış. Yabancıya konut satışı düştü. Diploma davası için iptal talebine ret. "ABD Suriye'deki askerlerini çekecek" Hakan Fidan: Suriye'de ateşkes uzayabilir. İçişleri'nd... Daha Fazla Göster Ukrayna için üçlü diplomasi. Donald Trump protestoları destekledi. Kızılelma seri üretim testini geçti. Seyehat harcamalarında %35 artış. Yabancıya konut satışı düştü. Diploma davası için iptal talebine ret. "ABD Suriye'deki askerlerini çekecek" Hakan Fidan: Suriye'de ateşkes uzayabilir. İçişleri'nde Koordinasyon Toplantısı. TBMM'de "Emekli aylığı" gerginliği. Danimarka'dan Grönland ziyareti. Trump, Kanada'yı kurul'dan çıkardı. Yılın karesi neye göre seçiliyor? ABD Dünya Sağlık Örgütü'nden ayrıldı. Suriye'de ateşkes uzatılacak mı? Burası Haftasonu'nda Semiha Şahin sordu; AA Görsel Haberler Direktörü Aykut Ünlüpınar, Nöroloji Uzmanı Prof. Dr. Derya Uludüz ve Habertürk Meteoroloji Mühendisi Hüseyin Öztel anlattı. Daha Az Göster