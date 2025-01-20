PSG- Manchester City maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
Şampiyonlar Ligi grup aşaması 7. hafta maçında PSG ile Manchester City kozlarını paylaşacak. Luiz Enrique yönetiminde 2 galibiyet 1 beraberlik 3 mağlübiyet alan PSG, 7 puanla 25. sırada yer alıyor. Öte yandan 2'şer galibiyet, beraberlik ve yenilgiyle sahadan ayrılan Manchester City 8 puanla 22. basamakta bulunuyor. Futbolseverler karşılaşma ile ilgili detayları araştırıyor. Peki, PSG- Manchester City maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
Şampiyonlar Ligi'nde PSG ile Manchester City karşılaşacak. Parc des Princes'de oynanacak karşılaşmada her iki takımda galibiyet için sahaya çıkacak. Zorlu müsabakayı Polonyalı hakem Szymon Marciniak yönetecek. Peki, milyonlarca futbolsever tarafından heyecanla beklenen PSG- Manchester City maçı ne zaman ve hangi kanalda? İşte karşılaşmanın merak edilen detayları ve muhtemel 11'leri...
PSG- MANCHESTER CİTY MAÇI NE ZAMAN?
PSG- Manchester City maçı 22 Ocak Çarşamba günü 23.00'te oynanacak.
PSG- MANCHESTER CİTY MAÇI HANGİ KANALDA?
Parc des Princes'de oynanacak zorlu müsabaka tabii spor üzerinden canlı yayınlanacak.