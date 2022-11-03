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Şampiyonlar Ligi son 16 kura çekimi ne zaman?

Şampiyonlar Ligi son 16 kura çekimi tarihi ve maç takvimi spor severlerin gündeminde yer alıyor. UEFA Şampiyonlar Ligi'nde E, F, G, H gruplarındaki son maçların ardından son 16 turuna kalan takımlar belli oldu. Sıra Şampiyonlar Ligi son 16 kurasına geldi. İşte Şampiyonlar Ligi'nde son 16'ya kalan takımlar ve kura çekimi tarihi...

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  • Şampiyonlar Ligi son 16 kura çekimi ne zaman? 2022-2023 UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu maç takvimi ve yükselen takımlar

    Avrupa futbolunun en önemli organizasyonu olan UEFA Şampiyonlar Ligi'nde grup aşaması sona erdi. 2 Kasım 2022 Çarşamba günü oynanan 6. hafta maçlarının ardından son 16'ya kalan takımlar belli oldu. İşte Şampiyonlar Ligi'nde son 16'ya kalan takımlar ve kura çekimi tarihi...
  • Şampiyonlar Ligi son 16 kura çekimi ne zaman? 2022-2023 UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu maç takvimi ve yükselen takımlar

    SON 16 KURALARI NE ZAMAN ÇEKİLECEK?

    UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu kura çekimi 7 Kasım 2022 saat 14.00'da İsviçre'nin Nyon kentinde gerçekleşecek.
  • Şampiyonlar Ligi son 16 kura çekimi ne zaman? 2022-2023 UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu maç takvimi ve yükselen takımlar

    SON 16'YA KALAN TAKIMLAR

    E, F, G, H gruplarında oynanan maçların ardından ilk 2 sırada tamamlayan takımlardan Chelsea (İngiltere), Real Madrid (İspanya), Manchester City (İngiltere) ve Benfica (Portekiz) grup lideri olarak, Milan (İtalya), Leipzig (Almanya), Borussia Dortmund (Almanya) ve Paris Saint-Germain (Fransa) ise grup ikinci olarak son 16 turuna yükseldi.
  • Şampiyonlar Ligi son 16 kura çekimi ne zaman? 2022-2023 UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu maç takvimi ve yükselen takımlar

    A, B, C ve D gruplarında ilk 2 sırada tamamlayan takımlardan Porto (Portekiz), Bayern Münih (Almanya), Napoli (İtalya) ve Tottenham (İngiltere) grup lideri olarak, Club Brugge (Belçika), Liverpool (İngiltere), Inter (İtalya) ve Eintracht Frankfurt (Almanya) ise grup ikinci olarak son 16 turuna yükselmişti.
  • Şampiyonlar Ligi son 16 kura çekimi ne zaman? 2022-2023 UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu maç takvimi ve yükselen takımlar

    GECENİN SONUÇLARI

    Real Madrid (İspanya) - Celtic (İskoçya): 5-1

    Shakhtar Donetsk (Ukrayna) - Leipzig (Almanya): 0-4

    Chelsea (İngiltere) - Dinamo Zagreb (Hırvatistan): 2-1

    Milan (İtalya) - Salzburg (Avusturya): 4-0

    Manchester City (İngiltere) - Sevilla (İspanya): 3-1

    Kopenhag (Danimarka) - Borussia Dortmund (Almanya): 1-1

    Juventus (İtalya) - Paris Saint-Germain (Fransa): 1-2

    Maccabi Haifa (İsrail) - Benfica (Portekiz): 1-6
  • Şampiyonlar Ligi son 16 kura çekimi ne zaman? 2022-2023 UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu maç takvimi ve yükselen takımlar

    SON 16 MAÇ TAKVİMİ

    Çift maçlı eleme sistemine göre oynanacak son 16 turunun ilk maçları, 14-15 ve 21-22 Şubat 2023, rövanşları ise 7-8 ve 14-15 Mart 2023 tarihlerinde yapılacak.

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