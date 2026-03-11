Real Madrid- Manchester City maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
Avrupa futbolunun en prestijli organizasyonu UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu final gibi bir maça sahne oluyor. Real Madrid sahasında İngiliz devi Manchester City konuk ediyor. Santiago Bernabeu Stadyumu'nda oynanacak dev maç öncesinde, Real Madrid - Manchester City maçının saati ve yayıncı kuruluşu gündemi meşgul etmeye başladı. Peki, "Real Madrid - Manchester City maçı saat kaçta, hangi kanalda? Arda Güler oynayacak mı?"
Devler Ligi'nde heyecan son 16 turu maçları ile sürüyor. Bu kapsamda Real Madrid, Manchester City ile karşı karşıya geliyor. İspanyol devi Real Madrid, ev sahibi olmanın avantajını kullanıp Manchester City'i eli boş göndermek istiyor. Manchester City ise zorlu deplasmanda güzel sonuç alarak rövanş öncesi avantaj elde etmek istiyor. Peki, "Real Madrid - Manchester City Şampiyonlar Ligi maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Arda Güler oynayacak mı?" İşte Real Madrid - Manchester City maçı muhtemel 11'leri...
REAL MADRID - MANCHESTER CITY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Real Madrid - Manchester City maçı 11 Mart Çarşamba bu akşam saat 23.00'te oynanacak.
REAL MADRID - MANCHESTER CITY MAÇI HANGİ KANALDA?
Santiago Bernabeu Stadyumu'nda oynanacak mücadele Tabii Spor ekranlarından canlı yayınlanacak.
ARDA GÜLER İLK 11'DE OYNAYACAK MI?
Milli yıldızımı Arda Güler, Manchester City'e karşı mücadeleye maça ilk 11'de başlaması bekleniyor.
REAL MADRİD MUHTEMEL 11
Courtois, Arnold, Asencio, Rüdiger, Mendy, Valverde, Arda, Tchouameni, Camavinga, Gonzalo, Vinicius
MANCHESTER CİTY MUHTEMEL 11
Donnarumma, Nunes, Dias, Guhi, Ait Nouri, O'Reily, Rodri, Bernardo Silva, Doku, Semenyo, Haaland