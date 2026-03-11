Devler Ligi'nde heyecan son 16 turu maçları ile sürüyor. Bu kapsamda Real Madrid, Manchester City ile karşı karşıya geliyor. İspanyol devi Real Madrid, ev sahibi olmanın avantajını kullanıp Manchester City'i eli boş göndermek istiyor. Manchester City ise zorlu deplasmanda güzel sonuç alarak rövanş öncesi avantaj elde etmek istiyor. Peki, "Real Madrid - Manchester City Şampiyonlar Ligi maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Arda Güler oynayacak mı?" İşte Real Madrid - Manchester City maçı muhtemel 11'leri...