Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanşı: Barcelona- Newcastle maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Futbol Haberleri

        Barcelona- Newcastle maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

        Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş maçında Barcelona, Newcastle'ı konuk edecek. Camp Nou'da oynanacak zorlu karşılaşmayı Fransız hakem Cyril Mugnier yönetecek. Hatırlanacağı üzere geçtiğimiz hafta St James Park'ta oynanan mücadele 1-1 berabere kalmıştı. Peki, Barcelona- Newcastle Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17.03.2026 - 10:37
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turunda Newcastle United ile Barcelona karşı karşıya kaldı. St. James Park'ta oynanan müsabaka 1-1'lik eşitlikle sonuçlandı. Newcastle'ın golünü 86. dakikada Harvey Barnes kaydederken, Barcelona'nın golünü ise 90+6. dakikada penaltıdan Lamine Yamal kaydetti. Peki, Barcelona- Newcastle Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

        2

        BARCELONA- NEWCASTLE MAÇI NE ZAMAN?

        Barcelona- Newcastle son 16 turu rövanş maçı 18 Mart Çarşamba (yarın) 20.45'te oynanacak.

        3

        BARCELONA- NEWCASTLE MAÇI HANGİ KANALDA?

        Camp Nou'da oynanacak zorlu mücadele tabii spor'dan canlı yayınlanacak.

        4

        BARCELONA MUHTEMEL 11

        Garcia, Cancelo, Araujo, Cubarsi, Martin, Bernal, Pedri, Yamal, Lopez, Raphinha, Lewandowski

        5

        NEWCASTLE MUHTEMEL 11

        Ramsdale, Trippier, Thiaw, Burn, Hall, Ramsey, Tonali, Joelinton, Elanga, Barnes, Osula

        Körfez'den ABD'ye: Başladığın işi bitirmeden gitme
