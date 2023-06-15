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Şampiyonlar Ligi ve Konferans Ligi kura çekimleri ne zaman? 2023 Avrupa kupaları kura çekimi tarihleri

UEFA Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Konferans Ligi'nde kura çekimi için heyecanlı bekleyiş başlamış durumda. Bu yıl ülkemizi Şampiyonlar Ligi elemelerinde Galatasaray, Konferans Ligi elemelerinde ise Fenerbahçe, Beşiktaş ve Adana Demirspor temsil edecek. İşte, şimdiden gözlerin çevrildiği elemelerin kura çekimi tarihlerine dair bilgiler...

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  • UEFA Şampiyonlar Ligi ve Konferans Ligi kura çekimleri ne zaman? 2023 Avrupa kupaları kura çekimi tarihleri

    Futbolda 2022-2023 sezonunun sona ermesiyle beraber gözler yeni sezona çevrildi. Bu yıl ülkemizi Avrupa kupalarında temsil edecek 4 takımımızın kura çekimi tarihleri ve maç takvimleri belli oldu. İşte, Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Konferans Ligi kura çekimi tarihleri...
  • UEFA Şampiyonlar Ligi ve Konferans Ligi kura çekimleri ne zaman? 2023 Avrupa kupaları kura çekimi tarihleri

    TEMSİLCİLERİMİZİN RAKİPLERİ BELLİ OLUYOR!

    Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Konferans Ligi'nde 2. eleme turu kura çekimleri, 21 Haziran'da gerçekleştirilecek.

    Avrupa kupalarına 2. eleme turundan katılacak 4 Türk takımının da rakipleri, bu kuralarla belirlenecek. Turnuvalarda 3. eleme turunun kurası 24 Temmuz, play-off'ların kurası ise 7 Ağustos'ta çekilecek.
  • UEFA Şampiyonlar Ligi ve Konferans Ligi kura çekimleri ne zaman? 2023 Avrupa kupaları kura çekimi tarihleri

    KARŞILAŞMALARIN TARİHLERİ AÇIKLANDI

    Galatasaray'ın katılacağı Şampiyonlar Ligi 2. eleme turunda ilk maçlar 25-26 Temmuz, rövanş karşılaşmaları ise 1-2 Ağustos'ta yapılacak.

    Takımlar, 3. eleme turunda ilk maçlara 8-9 Ağustos ve rövanş müsabakalarına 15 Ağustos'ta çıkacak. Play-off turunda 22-23 ve 29-30 Ağustos'ta oynanacak maçların ardından gruplara kalacak son takımlar belli olacak.
  • UEFA Şampiyonlar Ligi ve Konferans Ligi kura çekimleri ne zaman? 2023 Avrupa kupaları kura çekimi tarihleri

    Fenerbahçe, Beşiktaş ve Adana Demirspor'un mücadele edeceği Avrupa Konferans Ligi'nde 2. eleme turu karşılaşmaları, 27 Temmuz ve 3 Ağustos'ta oynanacak.

    Ekipler, 3. eleme turu maçları için 10 ve 17 Ağustos, play-off müsabakaları için ise 24 ve 31 Ağustos'ta sahaya çıkacak.

Haberi Hazırlayan : Mete Ertunç Sevilir
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