Şampiyonlar Ligi yarı final eşleşmeleri belli oldu! Şampiyonlar Ligi yarı final maçları ne zaman?
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final müsabakalarının sona ermesinin ardından, yarı final eşleşmeleri belli oldu. Arsenal, Bayern Münih, Atletico Madrid ve PSG, rakiplerini eleyerek adını yarı finale yazdıran takımlar oldu. Peki, "Şampiyonlar Ligi yarı final eşleşmeleri nasıl oldu? Şampiyonlar Ligi yarı final maçları ne zaman oynanacak?" İşte Şampiyonlar Ligi yarı final eşleşmeleri ve maç takvimi...
Giriş: 16 Nisan 2026 - 00:12
Avrupa futbolunun en prestijli organizasyonu Şampiyonlar Ligi'nde yarı final maç takvimi ve eşleşmeleri netlik kazandı. Çeyrek final mücadelelerinin ardından Devler Ligi'nde heyecan yarı final maçları ile sürecek. Şampiyonlar Ligi'nde yarı final maçları nisan ayı sonunda, rövanş karşılaşmaları ise mayıs ayının ilk haftasında oynanacak. Peki, Şampiyonlar Ligi yarı final eşleşmeleri nasıl oldu? Şampiyonlar Ligi yarı final maçları ne zaman oynanacak? İşte Şampiyonlar Ligi maç sonuçları...
ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇ SONUÇLARI
Liverpool 0-2 PSG
Atletico Madrid 1 - 2 Barcelona
Bayern Münih 4 - 3 Real Madrid
Arsenal 0 - 0 Sporting
ŞAMPİYONLAR LİGİ YARI FİNAL EŞLEŞMELERİ EŞLEŞMELERİ NASIL OLDU?
PSG - Bayern Münih
Atletico Madrid - Arsenal