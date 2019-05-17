Sarı-kırmızılı takım, elde edeceği şampiyonlukla hem kendisine gönül verenleri sevindirecek hem de önemli miktarda bir parayı kasasına koyacak.

Süper Lig'de mücadele ettiği için lige giriş parası alan, elde ettiği galibiyet ve beraberliklerden performans primleri kazanan Galatasaray, şampiyonluk ve şampiyonluk sayısına göre de ödüller alacak.

Süper Lig'deki başarısı dolayısıyla UEFA Şampiyonlar Ligi'nde doğrudan mücadele edecek Galatasaray'ın bu sezonki performans gelirleri 450 milyon lirayı bulacak.

GELİR KALEMLERİ

Süper Lig'de mücadele ettiği için 38,5 milyon lira ''ayak bastı'' parası alan Galatasaray, Medipol Başakşehir maçını kazandığı takdirde toplamda 68,6 milyon lirayı bulan performans priminin de sahibi olacak.

Sarı-kırmızılı takım, mutlu sona ulaşması durumunda, şampiyonluk primi olarak 36,2 milyon, şampiyonluk sayısı dolayısıyla da 69,3 milyon lira gelir elde edecek.

Lig yarışında ipi önde göğüslemesi durumunda UEFA Şampiyonlar Ligi'ne doğrudan katılma hakkını kazanacak sarı-kırmızılı takım, katılım ve yayın gelirleriyle birlikte UEFA'dan yaklaşık 30 milyon euro gibi bir geliri de kasasına koyacak.

Elde edilen başarının, lisanslı ürün satışı ve kombine kartlara yansıması göz önüne alındığında, Galatasaray'ın bu sezon kasasına koyacağı gelir 450 milyon lirayı bulacak.