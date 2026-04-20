Samsun'da 32 yaşındaki adam sandalyede ölü bulundu

Samsun’da bir adam, misafir olarak kaldığı evde sandalyede ölü bulundu. Şahsın ölümünün şüpheli bulunması üzerine olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

HAREKETSİZ HALDE BULUNDU

İHA'daki habere göre olay; Samsun’un Canik ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Yusuf Özata (32) kentsel dönüşüm kapsamında olan ve M.T. (38) ile H.T.’nin (46) birlikte yaşadığı ikamette sandalyede hareketsiz halde bulundu.

NEFES ALMADIĞINI FARK ETTİLER

Evde bulunan kişilerin ifadelerine göre, Özata’nın nefes almadığı fark edilince 112 Acil Çağrı Merkezi’nden yardım istendi. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

HAYATINI KAYBETTİĞİ TESPİT EDİLDİ

Yapılan kontrolde Yusuf Özata’nın hayatımı kaybettiği tespit edildi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Özata’nın ölümünün şüpheli bulunması üzerine olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Cansız bedeni, otopsi için Adli Tıp Kurumu Samsun Grup Başkanlığına gönderildi.