        Samsun'da ceza kesilen korsan taksici, taşıdığı yolcuları suçladı | Son dakika haberleri

        Samsun'da ceza kesilen korsan taksici, taşıdığı yolcuları suçladı

        Samsun'da korsan taksi ihbarı üzerine polis ekipleri harekete geçti. Takibe alınarak durdurulan araçtaki yolcuların korsan taşımacılık hizmeti aldıklarını itiraf üzerine sürücüye 100 bin TL idari para cezası kesildi. Olayın ardından sürücünün yolculardan şikayetçi olacağını söylediği öğrenildi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 08.04.2026 - 12:32 Güncelleme:
        Korsan taksici, yolcuları suçladı

        Samsun’un Atakum ilçesinde korsan taksicilik yaptığı tespit edilen sürücüye 100 bin lira idari para cezası uygulandı. Kadın sürücü, kendisinin suçsuz olduğunu ve yolcuların çağırdığını belirterek, onlardan şikayetçi olacağını söyledi.

        EKİPLER ÇALIŞMA BAŞLATTI

        DHA'nın haberine göre olay; Samsun’un Atakum ilçesinde meydana geldi. Samsun İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçede korsan taksi taşımacılığı yapıldığı yönünde gelen ihbar üzerine çalışma başlattı.

        ARAÇ TAKİBE ALINDI

        Korsan taksi uygulaması üzerinden çağrılan araç, polis ekipleri tarafından takibe alındı. Ekipler, Atakent Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerinde güvenlik önlemi alarak otomobili durdurdu.

        YOLCULAR İTİRAF ETTİ

        Yapılan kontrollerde araçtaki yolcular korsan taşımacılık hizmeti aldığını itiraf etti.

        SÜRÜCÜYE CEZA KESİLDİ

        Sürücüye, Karayolları Trafik Kanunu gereğince 100 bin TL idari para cezası kesilirken, ehliyetine 30 gün süreyle el konuldu. Korsan taşımacılıkta kullanılan otomobil ise 60 gün süreyle trafikten menedilerek otoparka çekildi.

        YOLCULARDAN ŞİKAYETÇİ OLDU

        Kadın sürücü, kendisinin suçsuz olduğunu ve yolcuların çağırdığını belirterek, onlardan şikayetçi olacağını söyledi.

        Samsun Taksiciler Derneği Başkanı Utku Karaduman

        "KORSAN TAŞIMACILIK YASAL DEĞİL"

        Korsan taşımacılığa karşı büyük mücadele verdiklerini belirten Samsun Taksiciler Derneği Başkanı Utku Karaduman, “Atakum ilçesinde korsan taşımacılığına karşı bir uygulama oldu. Türkiye genelinde Korsan taşımacılığa karşı büyük bir mücadele veriyoruz. Şu anda cezalar çok ağır. 100 bin lira para cezası var, ehliyete el koyma ve 2 ay da aracın men cezası var. Biz taksiciler derneği olarak bu işin üzerinde durmaya devam edeceğiz. Bizim vatandaşlardan istediğimiz şudur; siz herhangi bir taksi durağını bile arasanız ve size sivil araç gönderdikleri takdirde muhakkak 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirin. Bu işin taksicisi ya da başka bir şeyi yok. Bu korsan taşımacılık yasal değil. Samsun'da özellikle SamTaksi uygulaması var. SamTaksi'den çağırdığınız araçlar yasal. Onun dışında başka uygulamalardan çağırdığınız hiçbir araç yasal değil. Bu yüzden bunlara dikkat edelim” dedi.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Telefonuna baktığını iddia ettiği çırağını darp etti

        BURSA'da oto tamircisinde çırak olarak çalışan A.K. (17), görüntülü konuşan ustasının cep telefonuna baktığı gerekçesiyle darbedildi. O anlar iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        ABD-İran ateşkesinin dünyadaki yankıları
        ABD-İran ateşkesinin dünyadaki yankıları
        The Economist: ABD, İran'ın füze kapasitesini "hafife aldı"
        The Economist: ABD, İran'ın füze kapasitesini "hafife aldı"
        İsrail'de muhalefetten Netanyahu'ya tepki
        İsrail'de muhalefetten Netanyahu'ya tepki
        Axios yazdı: Hamaney ile Trump nasıl ateşkese ulaştı?
        Axios yazdı: Hamaney ile Trump nasıl ateşkese ulaştı?
        Brent petrol 100 doların altına düştü
        Brent petrol 100 doların altına düştü
        İran'ın 10 maddelik ateşkes planında neler var?
        İran'ın 10 maddelik ateşkes planında neler var?
        'Sevgilisi dolandırdı' iddiasına yanıt
        'Sevgilisi dolandırdı' iddiasına yanıt
        Savaşın 40. gününde ateşkes!
        Savaşın 40. gününde ateşkes!
        Galatasaray kritik virajda!
        Galatasaray kritik virajda!
        Yargıtay'dan emsal karar
        Yargıtay'dan emsal karar
        İsrail Başkonsolosluğu çatışmasında ayrıntılar!
        İsrail Başkonsolosluğu çatışmasında ayrıntılar!
        Son dakikalarda hayat buluyor!
        Son dakikalarda hayat buluyor!
        İfade verecek
        İfade verecek
        81 ili minyatüre dönüştürdük
        81 ili minyatüre dönüştürdük
        Tam değişken fon zamanı
        Tam değişken fon zamanı
        14 yıl önceki halini paylaştı
        14 yıl önceki halini paylaştı
        Çocuğunun hem babası hem amcası çıktı!
        Çocuğunun hem babası hem amcası çıktı!
        Yolun altından çıkarıldı! Cam kaplamayla korunacak
        Yolun altından çıkarıldı! Cam kaplamayla korunacak
        "Ben daha güzelim"
        "Ben daha güzelim"