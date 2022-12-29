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Samsun'da ilçeler ile il merkezi arasında tek dolmuşla ulaşım dönemi başladı

Samsun Büyükşehir Belediyesince yapılan ve ilçelerden kent merkezine tek dolmuşla ulaşımı sağlayacak İlçe Transfer Merkezi hizmete girdi. Merkezle birlikte ilçeler ile il merkezi arasında tek dolmuşla ulaşım bu sabah 06.00 itibarıyla başladı

Samsun'da genelinde tek dolmuşla ulaşım dönemi başladı
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AA

Samsun'da, ilçeler ile il merkezi arasında tek dolmuşla ulaşım dönemi bugünden itibaren başladı.

Samsun Büyükşehir Belediyesi'nce yapılan ve ilçelerden kent merkezine tek dolmuşla ulaşımı sağlayacak İlçe Transfer Merkezi hizmete girdi. Akıllı Şehir Trafik Güvenliği Projesi kapsamında merkez İlkadım ilçesinde hayata geçirilen proje ile kent sakinlerinin tek minibüs ile ilçelerden şehir merkezine ulaşması amaçlanıyor.

"MİNİBÜS SEFERLERİ BU SABAH 06.00 İTİBARIYLA BAŞLADI"

Transfer merkezinde ilçe minibüsleri için 13, havaalanı servis araçları için 3 peron, 12 araçlık taksi durağı ve 72 araçlık açık otopark bulunuyor. Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, İlçe Transfer Merkezi'nin açılış töreninde yaptığı konuşmada, ilçeler ile il merkezi arasındaki minibüs seferlerinin bu sabah 06.00 itibarıyla başladığını söyledi.

"İLÇELERDEN İL MERKEZİNE BİR GÜNDE 372 MİNİBÜS GELDİ"

İlçelerden il merkezine bir günde 372 minibüs geldiğini belirten Demir, "İnsanlar minibüslerle buradaki peronlarda rahatça inecek. Dönecek oldukları zaman yine buradan kalkan minibüslere binip tüm ilçelere gidecekler. Seçim vaatlerinde de bu projeyi ifade ettik ve 'İlçeler arası ulaşımın Samsun merkeze girişini temin edeceğiz' diye söz vermiştik. Bugün bunu hayata geçirdik" dedi.

"İLÇELERDEN GELENLERİN ULAŞIM SORUNU SONA ERDİ"

Samsun Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Hacı Eyüb Güler ise, ulaşım sektöründeki esnafın 15 yıldır süren sorununu çözmenin mutluluğunu yaşadıklarını dile getirerek, "İlçelerden gelen vatandaşların ulaşım sorunu sona erdi. İlçelerden gelecek vatandaşlarımız tek bir araçla bu merkezde toplanacak ve tek bir araçla işlerini hallettikten sonra ilçelerine döneceklerdir. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Şoför esnaflarımız ve vatandaşlarımıza hayırlı uğurlu olsun." ifadesini kullandı.

Halk oyunu gösterisi sunulan törende daha sonra kurban kesildi. Törene AK Parti Samsun Milletvekilleri Orhan Kırcalı ve Ahmet Demircan, Samsun Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mahmut Aydın, Sahil Güvenlik Karadeniz Bölge Komutanı Kıdemli Albay Ahmet Bahadır, Samsun Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Sabri Kılıç, AK Parti İl Başkanı Ersan Aksu, MHP İl Başkanı Osman Kandıra ile ilçe belediye başkanları ve vatandaşlar katıldı.

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