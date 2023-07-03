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AA

Samsun’un Bafra ilçesinde, husumetli iki aile arasında çıkan silahlı kavgada 1'i ağır 4 kişi yaralandı.

Şirinköy Mahallesi Döşeme mevkisinde, arazi anlaşmazlığı yüzünden daha önceden aralarında anlaşmazlık bulunan akraba iki aileden Abdullah B. (59), Bülent B. (36), Soner B. (19), Yaşar B. (57), Tuğrul B. (25), Turgay B. (28) ve Ferhat B. (33) kavga etti.

Kavga sırasında Soner B. ruhsatsız silahla, Tuğrul B’yi başından, Yaşar B. ile Turgay B’yi vücudunun çeşitli yerlerinden vururken, olayı ayırmaya çalışan Sani B. ise seken kurşunla omzundan yaraladı.

AA'nın haberine göre; yaralılar ambulanslarla Bafra Devlet Hastanesi’ne ve ilçede bulunan özel hastaneye kaldırıldı. Yaşar B. ile Turgay B. tedavilerinin ardından taburcu edildi. Durumu ağır olan Tuğrul B’nin yoğun bakım ünitesindeki tedavisi devam ediyor.

Sani B. ise ilçedeki özel hastanede yapılan müdahalenin ardından Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edildi.

Bafra İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında kısa sürede Soner B, Abdullah B. ve Bülent B'yi gözaltına aldı.