Samsun'da Irak uyruklu 6 DEAŞ'lı yakalandı!

İHA

Samsun'da edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri, alınan istihbari bilgiler doğrultusunda bu sabah saat 06.00 sıralarında İlkadım ve Atakum ilçelerinde DEAŞ terör örgütüne yönelik eş zamanlı operasyon düzenledi.

DİJİTAL MATERYALLER ELE GEÇİRİLDİ

İHA'da yer alan habere göre Irak uyruklu 10 şüpheliye yönelik 8'i İlkadım ilçesinde, 1'i ise Atakum ilçesinde olmak üzere 9 adreste yapılan aramalarda Irak uyruklu 6 DEAŞ şüphelisi gözaltına alındı. Gözaltına alınanların ikametlerinde ve üzerlerinde yapılan aramalarda dijital materyallere incelenmek üzere el konuldu.

ŞÜPHELİLER EMNİYETE GÖTÜRÜLDÜ

Gözaltına alınan şüpheliler Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra Samsun Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldüler. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.