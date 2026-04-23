Samsun'da yangın: Anne ve bebeği dumandan etkilendi

Yangın, dün saat 21.00 sıralarında Samsun'un İlkadım ilçesi Fevzi Çakmak Mahallesi'ndeki bir evde meydana geldi.

DHA'nın haberine göre, çocuk odasında bulunan elektrikli soba henüz bilinmeyen nedenle alev aldı. Alevler, halı ve yataklara sıçradı.

ANNE VE BEBEĞİ TEDAVİ ALTINA ALINDI

İhbar üzerine adrese polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, yangından etkilenen anne B.B. (30) ile 6 aylık kızını evden çıkarıp, sağlık ekiplerine teslim etti.

Anne ile bebeği, sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahale sonrası hastanede tedaviye alındı. Yangın ise itfaiyenin müdahalesiyle büyümeden söndürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.