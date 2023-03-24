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Samsun Ordu Arası Kaç Km?

İki şehrimizde Karadeniz Bölgesi’nde yer almaktadır. Samsun’dan Ordu’ya pek çok ulaşım alternatifi bulunmaktadır. İki şehir birbirlerine oldukça yakın konumda bulunduğundan dolayı aradaki mesafede oldukça azdır. Samsun ile Ordu arasındaki mesafe toplam 148 kilometredir.

Samsun Ordu Arası Kaç Saat?

En sık sorulardan birisi de Samsun ile Ordu arasının kaç saat olduğudur. İki şehir arasında eğitim, iş, aile ziyaretleri gibi sebeplerden ötürü yoğun bir trafik akışı vardır. Ordu, Samsun ilimizin hemen doğusunda yer almaktadır. İki şehir arasının kaç saat sürdüğü kullanılan vasıtaya göre değişmektedir. Samsun ile Ordu arası mesafe araçla 2 saat 5 dakika kadar sürmektedir. İki şehir arasındaki otobüs yolculuğu ise 3 saat sürmektedir. İki ilimiz arasında gerçekleştirilen uçak seferleri ise İstanbul Havalimanı’ndan Ordu - Giresun Havalimanı’na aktarmalı olarak sağlanmaktadır. Aktarmaya bağlı olarak en kısa sefer süresi uçakla 4 saat 5 dakika kadar sürmektedir.

Ordu Samsun Arası Arabayla Kaç Saat Sürüyor?

Araçla ulaşım özellikle konfor yönünden ön plana çıkmaktadır. Kendi aracımızla yaptığımız yolculuklarda belirlediğimiz mola yerlerinde durabiliriz. Özellikle küçük çocuğu olan aileler ihtiyaç molalarına daha fazla gereksinim duymaktadır. Bu sebeple de araçla ulaşım daha ön plandadır. İki şehir arası mesafe arabayla 2 saat 5 dakika kadar sürmektedir.

Ordu Samsun Otobüsle Kaç Saat Sürüyor?

İki şehir arasında düzenli olarak otobüs seferleri yapılmaktadır. Ordu ile Samsun arasında hizmet veren pek çok otobüs firması yer almaktadır. Seyahat sürelerinde otobüs firmalarına göre değişlikler olsa da yolculuk takriben 3 saat kadar sürmektedir.

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