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Samsung duyurdu! İşte 2021 Mayıs ayında Android 11 güncellemesi gelecek telefonlar ve tabletler...

Teknoloji meraklılarının ilgiyle takip ettiği Android 11 güncellemesi ile ilgili yeni gelişmeler paylaşıldı. Güney Koreli teknoloji markası Samsung, 2021 Mayıs ayında Android 11 güncellemesini alacak cihazlarını duyurdu. İşte Samsung kullanıcıları tarafından merak edilen 2021 Mayıs ayında Android 11 güncellemesi gelecek telefonlar ve tabletler...

Samsung duyurdu! İşte 2021 Mayıs ayında Android 11 güncellemesi gelecek telefonlar ve tabletler...

Teknolojinin günlük yaşantımıza girmesini sağlayan akıllı telefonların ve tabletlerin son güncellemeleri kullanıcılar tarafından merak ediliyordu. Android 11 işletim sisteminin tanıtımı yapıldığından beri Android 11 güncellemesinin geleceği akıllı telefon modelleri araştırılıyordu. Samsung Türkiye, Android 11 güncellemesi alacak cihazları açıkladı

MAYIS AYINDA ANDROİD 11 GÜNCELLEMESİ GELECEK SAMSUNG TELEFONLAR VE TABLETLER

Google ve Open Handset Alliance tarafından, mobil cihazlar için geliştirilen Linux tabanlı özgür ve ücretsiz işletim sistemi Android'in son sürümü olan Android 11 geçtiğimiz günlerde duyurulmuştu. Android kullanıcıları tarafından güncellemenin geleceği cihazlar merak ediliyordu. Android işletim sistemiyle çalışan markalardan biri olan Samsung, Türkiye'de Mayıs ayında Android 11 güncellemesi alacak cihazlarını duyurdu.

Samsung Türkiye'nin "Güncelmiyiz.com" adlı siteden yaptığı duyuruya göre Mayıs ayında Android güncellemesi bekleyen cihazlar şöyle:

Galaxy M11
R(Android 11)
Test aşamasında
18 Mayıs 2021

Galaxy A12
R(Android 11)
Test aşamasında
12 Mayıs 2021

Galaxy A02s
R(Android 11)
Test aşamasında
10 Mayıs 2021

Galaxy A01 Core
R(Android 11)
Test aşamasında
31 Mayıs 2021

Galaxy A01
R(Android 11)
Test aşamasında
5 Mayıs 2021

Galaxy A11
R(Android 11)
Test aşamasında
25 Mayıs 2021

Galaxy A30
R(Android 11)
Test aşamasında
26 Mayıs 2021

Galaxy Tab A7
R(Android 11)
Test aşamasında
18 Mayıs 2021

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