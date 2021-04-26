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Samsung Electronics, “Galaxy İleri Dönüşüm Programı”nın kapsamını yeni “Galaxy Evde İleri Dönüşüm” programıyla genişletti. Yeni başlatılan programla eski Galaxy akıllı telefonlar, bir yazılım güncellemesiyle çeşitli IoT (Nesnelerin İnterneti) temelli cihazlara dönüştürülerek yeni bir işlev kazanabilecek.

Samsung, programın beta hizmetini ABD, İngiltere ve Kore’de uygulamaya koydu. “Galaxy Evde İleri Dönüşüm” sayesinde kullanıcılar eski Galaxy cihazlarını çocuk ekranı, hayvan bakımı çözümü ve bireysel yaşam tarzı ihtiyaçlarına cevap veren farklı araçlar olarak yeniden kullanabilecek.

EVLERİ, ESKİ CİHAZLARIYLA AKILLI HALE GETİRECEK

“Galaxy Evde İleri Dönüşüm” programı, Galaxy cihazlarda bulunan yerleşik sensörlere yeni işlevler getirerek gelişmiş ses ve ışık denetimi özellikleri sunacak. Kullanıcılar eski cihazlarındaki SmartThings uygulamasında bulunan SmartThings Labs aracılığıyla bu dönüşümü yapabilecek.

Samsung’tan yapılan açıklamaya göre Galaxy cihazları, yapay zekâ (AI) çözümü kullanarak günlük ortamdaki sesleri ayırt edebildiğinden, kullanıcılar belli ses türlerini kayıt altına alabiliyor.

Örneğin cihaz; bebek ağlaması, köpek havlaması, kedi miyavlaması ya da kapı çalınması gibi sesleri algıladığında, kullanıcının akıllı telefonuna uyarı gönderebiliyor ve kullanıcı kaydedilen sesi dinleyebiliyor.

Cihazlar ışık sensörü işlevi görerek bir odadaki ışık düzeyini de ölçebiliyor. Kullanıcılar, odadaki ışık önceden belirlenen seviyenin altına düştüğünde SmartThings üzerinden ışıkları veya televizyonu açması için cihazı önceden ayarlayabiliyor.

PİL OPTİMİZASYONU DA SAĞLANACAK

Sesi ve ışığı sürekli olarak algılamaya devam etmesi için cihazın uzun süre aktif çalışması gerekiyor. Bu nedenle Samsung, “Galaxy Evde İleri Dönüşüm” programı kapsamında, pil kullanımını en aza indirmek amacıyla pil optimizasyon çözümü de sunulacak. Cihazlar aynı zamanda SmartThings ekosisteminde yer alan diğer IoT cihazlarıyla da etkileşime geçebilecek.