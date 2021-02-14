Apple'ın iPhone 12 Serisi gibi Smasung'un Galaksy S21 serisinin kutusunda da şarj adaptörü ve kulaklık bulunmuyor. Tekonoloji meraklılarının uzun zamandır beklediği Samsung Gaşaksy S21 serisi Ocak ayında tanıtılmıştı. İşte Samsung Galaxy S21, S21+, S21 Ultra 5G fiyatı ve özellikleri...
GALAXY 21 ULTRA, S21+ VE S21'İN ÖZELLİKLERİ VE FİYATI
|Galaxy S21 Ultra 5G
|Galaxy S21+ 5G
|Galaxy S21 5G
|Ekran
|6.8"
|6.7"
|6.2"
|Edge Quad HD+
|Flat FHD+
|Flat FHD+
|120Hz(10~120Hz)
|120Hz(48~120Hz)
|120Hz(48~120Hz)
|Ön Kamera
|40 MP
|10 MP
|10 MP
|Arka Kamera
|12 MP Ultra Geniş Kamera
|12 MP Ultra Geniş Kamera
12 MP Ultra Geniş Kamera
|108 MP Geniş Açılı Kamera
|12 MP Açılı Kamera
|12 MP Açılı Kamera
|10 MP İki Telefoto Kamera
|64 MP Kamera
|64 MP Kamera
|1100X Space Zoom
|30X Space Zoom
|30X Space Zoom
|Pil
|5000 mAh
|4800 mAh
|4000 mAh
|Depolama
|128 GB / 256 GB
|128 GB / 256 GB
|128 GB
|Fiyatı
|15999 TL / 16499 TL
|12999 TL / 13499 TL
|9999 TL
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