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Haberler Teknoloji Cihaz Samsung, Galaxy S23'ü piyasaya sundu
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Samsung, yeni amiral gemisi olan Galaxy S23'ü tanıttı

Samsung, amiral gemisi serisi olan yeni akıllı telefonu Galaxy S23'ü Kaliforniya'da tanıttı. Standart, Plus ve Ultra olarak üç kategoride üretilen Galaxy S23, müşterilerin beğenisine sunuldu

Samsung, Galaxy S23'ü piyasaya sundu
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Güney Koreli teknoloji devi Samsung Electronics, akıllı cep telefonu teknolojisinin yeni serisi Galaxy S23'ü ABD'nin Kaliforniya eyaletinde müşterilerinin beğenisine sundu.

AA'nın haberine göre; ilk defa San Francisco'daki Samsung mağazasında görücüye çıkan akıllı telefon S23, müşterilerin meraklı bakışları arasına raflardaki yerini aldı.

VERGİSİZ FİYATI BELLİ OLDU

Güney Koreli teknoloji devi, ekonomik koşullar gereği tüketici talebinin azaldığı bir dönemde satışa sunduğu amiral gemisi Galaxy'nin yeni sürümünde daha gelişmiş bir kamera ve oyun özelliklerinin bulunduğunu duyurdu.

Standart, Plus ve Ultra olarak üç kategoride üretilen Galaxy S23 telefonların sırasıyla en ucuzu, vergi hariç, 799, 1000 ve 1200 dolardan satışa sunulacak.

Samsung mağazasına uğrayan teknoloji meraklıları raflarda sadece numuneleri incelemekle yetinirken, siparişler 17 Şubat'tan itibaren alıcılara teslim edilebilecek.

DÜŞÜK IŞIKTA DAHA PARLAK FOTOĞRAF ÇEKEBİLİYOR

Birçok küçük değişiklikler yapılan Güney Kore firmasının yeni ürününün ultra modelinin en büyük özelliklerinden biri ise düşük ışıkta daha parlak ve net görüntüleme yapabilmesi, 200 megapiksellik bir "uyarlanabilir piksel" sensörüne sahip olması.

Firmadan yapılan açıklamada, akıllı telefonun son serisiyle düşük ışıkta kaliteli fotoğraf çekebilmesi için, Qualcomm ve yapay zeka teknolojisiyle geliştirilen kendi içindeki çip setinden çok daha hızlı bir işlemciyle desteklendiği bilgisi paylaşıldı.

Ayrıca, daha fazla pil ömrüne sahip cihaza, yıldız hareketleri örneğindeki gibi, hızlandırılmış hareketli çekimleri mümkün kılan "astro hyperlapse" adlı bir video özellik de eklendi.

Öte yandan firma, Galaxy S23 ile birlikte Galaxy Book3 adlı dizüstü bilgisayar serisini de tanıtırken, yeni dizüstü bilgisayar ile akıllı telefon arasında dosyaları sürükleme yöntemiyle transfer etmeye olanak tanıyan bir yazılımın olduğu kaydedildi.

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