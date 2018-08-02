Koreli teknoloji devi Samsung, yeni yüksek performasnlı Android tableti Galaxy Tab S4’ü tanıttı. Tıpkı halefi olduğu Galaxy Tab S3 gibi bir S Pen’e sahip olan cihaz, standart tabletlerin sahip olmadıkları özellikleri kullanıcılarına sunuyor. Bunlardan en önemlisi yeni modelin Samsung DeX’i destekleyen ilk tablet olması. Eğer Galaxy Tab S4’ü DeX’e bağlarsanız, masaüstü ekran görünümüne bürünüyor ve dizüstü bilgisayar olarak da kullanılabiliyor.

10.5 inç Super AMOLED ekranıyla 2560x1600 pikseli destekleyen Galaxy Tab S4, 16:10 en boy oranına sahip. Android 8.1 Oreo ile çalışan ve 4 GB RAM’e sahip olan model, gücünü son nesil Snapdragon 835 işlemciden alıyor. 7,300mAh batarya kapasitesiyle Samsung’a göre 16 saatlik ömrü var. Ayrıca 13 megapiksellik kameraya sahip olan cihazın ön yüzünde de 8 megapiksellik kamera bulunuyor.

Samsung Galaxy S4’ün satışları 24 Ağustos tarihinde başlayacak. Cihazın 64 GB depolama alanına sahip versiyonu 650 dolar, 256 GB depolama boyutuna sahip olan sürümü ise 750 dolarlık fiyat etiketini taşıyor. Ancak ürünü mini bir dizüstü olarak kullanabilmeyi kolaylaştıran harici bir klavye ürünle birlikte gelmiyor. Bunun için Samsung’a ayrıca 150 dolar ödemeniz gerek.

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