Samsung tüketici elektroniği sendikası, ücret anlaşması oylamasını durdurmak için mahkemeye başvurdu

Samsung Electronics’teki ücret müzakereleri, yapay zekâ sayesinde elde edilen dev kazancın şirket içinde nasıl paylaştırılacağı tartışmasını gündeme taşıdı. Tüketici elektroniği çalışanlarını temsil eden sendika, hükümet arabuluculuğunda varılan anlaşmanın oylamasını engellemek amacıyla hukuki adım attı. Güney Kore ekonomisinin lokomotifi Samsung’da grev krizi son anda önlenmişti ancak bölümler arası adalet tartışması alevlenmeye devam ediyor.

AI ZENGİNLİĞİNİN PAYLAŞIMI TARTIŞMASI

Anlaşma, özellikle bellek çip (memory chip) biriminde çalışanlara dikkat çekici bir kazanç sağlıyor. Bazı memory chip işçilerinin bu yıl alacağı toplam ikramiye yaklaşık 416 bin dolar seviyesine ulaşacak. Foundry ve mantık çipi (logic chip) tasarım birimlerinde daha mütevazı ancak önemli bonuslar öngörülürken, akıllı telefon, televizyon ve ev aletleri gibi tüketici elektroniği bölümlerindeki çalışanlara çok daha düşük ödemeler yapılacak.

REKLAM

SENDİKALAR ARASINDA SERT ÇATIŞMA

Tüketici elektroniği ağırlıklı Samsung Electronics Co Union (SECU), yaklaşık 13 bin üyesiyle anlaşma sürecinden erken ayrılmıştı. SECU, oylamaya katılma hakkı tanınmadığını belirterek mahkemeye başvurduklarını açıkladı.Müzakereleri yürüten Samsung Electronics Labor Union (SELU) ise oylamanın büyük ölçüde tamamlandığını ve katılım oranının yüzde 90’ı aştığını duyurdu. Oy verme işlemi Çarşamba sabahı sona erecek. Anlaşmanın onaylanması için hem yeterli katılım hem de çoğunluk onayı şart.Bir diğer sendika National Samsung Electronics Union (NSEU) ise anlaşmaya karşı tavır aldı. NSEU yetkilisi Lee Ho-seok, “Bir mucize gerçekleştirmeyi umuyoruz” diyerek anlaşmanın reddedilmesini istediklerini belirtti. NSEU’nun yaklaşık 20 bin üyesi bulunuyor ve çoğunluğu çip bölümünde çalışıyor.

HİSSEDARLAR DA TEPKİLİ, HİSSELER YÜKSELİŞTE

Anlaşmanın onaylanması durumunda bazı bireysel hissedarların dava açmaya hazırlandığı öğrenildi. Hissedarlar, anlaşmanın bazı maddelerinin hissedar onayı alınmadan uygulanamayacağını savunuyor.

Samsung hisseleri Salı günü yüzde 2,2 değer kazanırken, anlaşmanın açıklandığı günden bu yana toplam yüzde 8 yükseldi. Ancak rakibi SK Hynix’in aynı dönemde kaydettiği yüzde 18’lik artışın gerisinde kaldı.

Güney Kore’nin ihracatının yaklaşık dörtte birini gerçekleştiren Samsung’daki bu gelişme, ülke genelinde büyük rahatlama yaratmıştı. Ancak yapay zeka çağında elde edilen kazancın adil paylaşımı tartışması, önümüzdeki dönemde de gündemde kalmaya aday.