Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Seçim
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Samsunspor: 0 - Pendikspor: 0 | MAÇ SONUCU - Futbol Haberleri

        Samsunspor: 0 - Pendikspor: 0 | MAÇ SONUCU

        Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında Samsunspor ile Pendikspor, 0-0 berabere kaldı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04.04.2024 - 22:29 Güncelleme: 04.04.2024 - 23:19
        ABONE OL
        ABONE OL
        Samsun'da gol sesi çıkmadı!
        ABONE OL
        ABONE OL

        Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında Samsunspor ile Pendikspor karşı karşıya geldi. Samsun Yeni 19 Mayıs Stadyumu'nda oynanan müsabaka 0-0 berabere bitti. İki takım da sahadan birer puanla ayrıldı.

        Bu sonucun ardından Samsunspor puanını 37'ye, alt sıralarda yer alan Pendikspor ise 19'a yükseltti.

        Trendyol Süper Lig'in bir sonraki haftasında Karadeniz temsilcisi Beşiktaş'a konuk olacak. Pendikspor ise evinde Başakşehir'i ağırlayacak.

        MAÇTAN DAKİKALAR

        8’inci dakikada savunma arkasına sarkan Mouandlmadji, kaleci ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda topu ağlarla buluşturdu. Ancak gol ofsayt gerekçesiyle geçersiz sayıldı.

        16’ncı dakikada gelişen Pendikspor atağında Halil Akbunar’ın ceza sahası yayı üzerinden yaptığı plase vuruşu kaleci Okan uzanarak kornere tokatladı.

        Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 sona erdi.

        50’nci dakikada Olivier Ntcham’ın ceza sahası içine çevirdiği topa Benasser kafayla vurdu. Kaleci Erdem Canpolat topu son anda kurtardı.

        53’üncü dakikada Umut Nayir’in ara pasında ceza sahası içine giren Halil Akbunar’ın şutunu kaleci Okan Kocuk kornere çeldi.

        64’üncü dakikada gelişen Samsunspor atağında Carlo Holse’nin şutu önce kaleciden sonra da direkten döndü.

        Karşılaşma 0-0 berabere kaldı.

        STAT: 19 Mayıs

        HAKEMLER: Bahattin Şimşek, Emir Eray Eyisoy, Hakan Karabalçık

        SAMSUNSPOR: Okan Kocuk- Zeki Yavru, Alim Öztürk, Rick Van Drongelen, Soner Gönül, Youssef Benasser, Flaviet Tait (Dk.58 Taylan Antalyalı), Carlo Holse (Dk.85 Raman Benito), Olivier Ntcham, Moryke Fofana (Dk.58 Arbnor Muja), Marius Mouandlmadji (Dk.85 Nany Dimata)

        PENDİKSPOR: Erdem Canpolat- Serkan Asan, Alpaslan Öztürk (Dk.72 Murat Akça), Welinton, Emre Taşdemir, Ndiaye, Fredrik Midtsjo, Arnaud Lusamba (Dk.72 Gökcan Kaya), Halil Akbunar, Mame Thiam, Umut Nayir (Dk.67 Abdolay Diaby)

        SARI KARTLAR: Raman Benito (Samsunspor), Umut Nayir, Abdolay Diaby (Pendikspor)

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Netanyahu'dan İran'a tehdit
        Netanyahu'dan İran'a tehdit
        Zevksiz maç
        Zevksiz maç
        Köprü ve otoyollar bayramda ücretsiz
        Köprü ve otoyollar bayramda ücretsiz
        Beşiktaş'a 90+5 şoku!
        Beşiktaş'a 90+5 şoku!
        Seyir halindeyken bıçaklandı!
        Seyir halindeyken bıçaklandı!
        MGK toplantısı sona erdi
        MGK toplantısı sona erdi
        Suyu ayakta içince ne oluyor? Suyu oturarak içmenin faydaları neler?
        Suyu ayakta içince ne oluyor? Suyu oturarak içmenin faydaları neler?
        TFF'den Süper Kupa açıklaması!
        TFF'den Süper Kupa açıklaması!
        Borsaya yatırımcı ne zaman gelir?
        Borsaya yatırımcı ne zaman gelir?
        Seçimi kazandı mazbatasını alamadan hayatını kaybetti
        Seçimi kazandı mazbatasını alamadan hayatını kaybetti
        Alzheimer için ucuz ve hızlı teşhis
        Alzheimer için ucuz ve hızlı teşhis
        29 kişinin öldüğü yangında flaş ifade!
        29 kişinin öldüğü yangında flaş ifade!
        Kişiliğimiz ömür boyu aynı mı kalır?
        Kişiliğimiz ömür boyu aynı mı kalır?
        Türkan Şoray cenazeye neden katılmadı?
        Türkan Şoray cenazeye neden katılmadı?
        Fenerbahçe'de gözler U19 Takımı'nda!
        Fenerbahçe'de gözler U19 Takımı'nda!
        Bu kez bir İngilize âşık oldu
        Bu kez bir İngilize âşık oldu
        Türker İnanoğlu'na veda
        Türker İnanoğlu'na veda
        Hangi il ve ilçelerde seçim sonuçlarına itiraz edildi? Seçim sonuçlarına itirazlarda son durum
        Hangi il ve ilçelerde seçim sonuçlarına itiraz edildi? Seçim sonuçlarına itirazlarda son durum
        Atatürk'e derdini anlatan dedenin torunu başkan oldu!
        Atatürk'e derdini anlatan dedenin torunu başkan oldu!
        İlk bakışta ne gördünüz?
        İlk bakışta ne gördünüz?