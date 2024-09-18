Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Yılport Samsunspor Samsunspor: 2 - Başakşehir: 0 | MAÇ SONUCU - Yılport Samsunspor Haberleri

        Samsunspor: 2 - Başakşehir: 0 | MAÇ SONUCU

        Trendyol Süper Lig'in 3. hafta erteleme maçında Samsunspor, evinde Başakşehir'i 2-0 mağlup etti. 2. yarıda Marius Mouandilmadji ve Rick Van Drongelen'in golleriyle kazanan Samsunspor, puanını 9'a yükseltti. Başakşehir ise haftayı 10 puanla tamamladı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 18.09.2024 - 21:58 Güncelleme: 18.09.2024 - 22:40
        ABONE OL
        ABONE OL
        Samsunspor 2. yarıda açıldı!
        ABONE OL
        ABONE OL

        Trendyol Süper Lig'in 3. hafta erteleme maçında Samsunspor ile Başakşehir karşı karşıya geldi.

        Samsun Yeni 19 Mayıs Stadyumu'nda oynanan müsabakayı kazanan 2-0'lık skorla Samsunspor oldu.

        Ev sahibine galibiyeti getiren golleri 65'te Marius Mouandilmadji ve 72. dakikada Rick Van Drongelen attı.

        Bu sonucun ardından Samsunspor puanını 9'a yükseltirken, Başakşehir ise 10 puanda kaldı.

        MAÇTAN DAKİKALAR

        11’inci dakikada Opoku’nun ara pasında Piatek’in ceza sahası dışından kaleye çektiği şut az farkla üstten auta çıktı.

        20’nci dakikada Onur’un defans arkasına gönderdiği pasta Berkay’ın altıpas çizgisi üstünde müsait durumunda şutunu attı ancak top üstten auta gitti.

        23’üncü dakikada Celil’in ara pasıyla buluşan Emre Kılınç, ceza sahasına yerden gönderdiği topta Holse ve Ntcham topa aynı anda vurmak isteyince meşin yuvarlak yandan auta çıktı.

        33’üncü dakikada Mouandilmadji’nin kafa pasıyla buluşan Ntcham’ın ceza sahasına girer girmez kaleye çektiği şutu kaleci Muhammed iki hamlede kurtardı.

        Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 tamamlandı.

        48’inci dakikada Davidson’un ceza sahasına yaptığı ortada arka direkte topa iyi yükselen Crespo’nun kafa vuruşunda top az farkla üstten auta çıktı.

        55’inci dakikada Başakşehir FK’nın geliştirdiği ani atakta Kemen’in ceza sahası dışından kaleye çektiği şutu kaleci Okan son anda kurtardı.

        58’inci dakikada Deniz Türüç’ün kullandığı köşe vuruşunda topa iyi yükselen Piatek’in kafa vuruşunda top az farkla yandan auta gitti.

        60’ını dakikada Kemen’in sağdan ortasında Samsunspor kalecisi Okan’ın hatasında Onur, topu kafayla kaleye gönderdi. Zeki Yavru topu çizgiden çıkarttı.

        65’inci dakikada Bola’nın savunmanın arkasına attığı uzun pasta topun kontrolünü sağlayan Mouandilmadji’nin şutunda meşin yuvarlak uzak köşeden ağlarla buluştu: 1-0.

        72’nci dakikada Zeki Yavru’nun kullandığı köşe vuruşunda topa iyi yükselen Van Drongelen’in kafa vuruşunda top ağlarla buluştu: 2-0.

        79’uncu dakikada Emre Kılınç’ın şutunda kaleci topu kornere çeldi.

        81’inci dakikada Emre Kılınç’ın pasıyla buluşan Holse’nin çaprazdan kaleye çektiği şut az farkla yandan auta çıktı.

        89’uncu dakikada Muja’nın pasıyla buluşan Holse'nin penaltı çizgisi üzerinden kaleye çektiği şut az farkla yandan auta gitti.

        Samsunspor maçı 2-0 kazandı.

        STAT: Yeni 19 Mayıs

        HAKEMLER: Direnç Tonusluoğlu, Candaş Elbil, Emir Eray Eyisoy

        SAMSUNSPOR: Okan, Zeki Yavru (Dk. 75 Schindler), Van Drongelen, Satka, Bola, Celil, Bennasser, Holse, Ntcham (Dk. 64 Muja), Emre Kılınç (Dk. 88 Soner Gönül), Mouandilmadji (Dk. 88 Dimata)

        BAŞAKŞEHİR FK: Muhammed, Duarte (Dk. 51 Kemen), Ba, Opoku, Lima, Onur (Dk. 76 Djalo), Deniz Türüç, Crespo (Dk. 69 Figueiredo), Berkay (Dk. 75 Berat), Davidson (Dk. 69 Serdar Gürler), Piatek

        GOLLER: Dk. 65 Mouandilmadji, Dk. 72 Van Drongelen (Samsunspor)

        SARI KARTLAR: Zeki Yavru, Emre Kılınç, Mouandilmadji, Celil, Bola (Samsunspor), Duarte, Berat (Başakşehir FK)

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Fed faiz kararını açıkladı
        Fed faiz kararını açıkladı
        İsrail'den Lübnan'a ikinci saldırı: Birçok cihaz patladı!
        İsrail'den Lübnan'a ikinci saldırı: Birçok cihaz patladı!
        Lübnan'da ikinci siber saldırı!
        Lübnan'da ikinci siber saldırı!
        'Savaşta yeni aşama'
        'Savaşta yeni aşama'
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: İlk 4 madde ile ilgili tartışma yoktur
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: İlk 4 madde ile ilgili tartışma yoktur
        Dursun Özbek'ten Karaoğlan tepkisi!
        Dursun Özbek'ten Karaoğlan tepkisi!
        "Sorumluları göreve davet ediyoruz"
        "Sorumluları göreve davet ediyoruz"
        18 Eylül 2024: Bugün ne oldu?
        18 Eylül 2024: Bugün ne oldu?
        İşte obruk tehlikesi altındaki iller!
        İşte obruk tehlikesi altındaki iller!
        Dev derbinin hakemi belli oldu!
        Dev derbinin hakemi belli oldu!
        Kazayı ilk kez anlattı
        Kazayı ilk kez anlattı
        "Hayalini kurduğum oyuncularla oynuyorum"
        "Hayalini kurduğum oyuncularla oynuyorum"
        Jackpot'taki sahne Lübnan'da yaşandı
        Jackpot'taki sahne Lübnan'da yaşandı
        Meta, silinen WhatsApp mesajlarını gönderecek mi? Bakan Uraloğlu'ndan açıklama
        Meta, silinen WhatsApp mesajlarını gönderecek mi? Bakan Uraloğlu'ndan açıklama
        Narin'in boynundaki kanama dikkat çekti! İşte 'Histopatoloji' raporu!
        Narin'in boynundaki kanama dikkat çekti! İşte 'Histopatoloji' raporu!
        Damacana mı ucuz internet mi?
        Damacana mı ucuz internet mi?
        Okullarda telefon yasağı genişliyor
        Okullarda telefon yasağı genişliyor
        Gio'nun değişmezleri!
        Gio'nun değişmezleri!
        Hizbullah'ın çağrı cihazları nasıl patlatıldı?
        Hizbullah'ın çağrı cihazları nasıl patlatıldı?
        İtalya'da gündem Kenan Yıldız!
        İtalya'da gündem Kenan Yıldız!