        Samsunspor: 2 - Konyaspor: 2 | MAÇ SONUCU - Yılport Samsunspor Haberleri

        Samsunspor: 2 - Konyaspor: 2 | MAÇ SONUCU

        Süper Lig'in 28. haftasında Samsunspor ile Konyaspor 2-2 berabere kaldı. Samsunspor, 90+3'te Olivier Ntcham ile penaltıdan yararlanamadı. Ayrıca Konyaspor'da penaltıya neden olan Adama Nagalo, ikinci sarı kartın ardından kırmızı kart gördü.

        Giriş: 05.04.2026 - 16:38 Güncelleme:
        Samsun'da her şey var, kazanan yok!

        Süper Lig'in 28. haftasında Samsunspor, sahasında Konyaspor ile karşı karşıya geldi. Samsun Yeni 19 Mayıs Stadyumu'ndaki maç 2-2 tamamlandı.

        Konyaspor, 23. dakikada Enis Bardhi'nin penaltıdan attığı golle deplasmanda 1-0 öne geçti. Samsunspor, 42. dakikada Carlo Holse'nin golüyle devreyi 1-1 eşitlikle tamamladı.

        Samsunspor'da ilk golü atan Holse, 72'de bir kez daha sahneye çıktı ve Karadeniz ekibi, Konyaspor karşısında 2-1 öne geçti. Konyaspor, 79. dakikada Blaz Kramer'in attığı golle 2-2'yi buldu.

        KIRMIZI KART, KAÇAN PENALTI!

        Samsunspor, karşılaşmanın 90. dakikasında penaltı kazandı. Konyaspor'da penaltıya neden olan Adama Nagalo, ikinci sarı kartın ardından kırmızı kart gördü.

        Samsunspor'da 90+3. dakikada penaltıyı kullanan Olivier Ntcham, kaleci Bahadır'ı geçemedi.

        Karşılaşma 2-2 tamamlandı.

        Bu sonucun ardından Samsunspor 36, Konyaspor 31 puana yükseldi.

        Süper Lig'de bir maç eksiği bulunan Samsunspor, hafta arasında erteleme maçında Rizespor'a konuk olacak. Karadeniz ekibi, daha sonra ligde Eyüpspor deplasmanına gidecek. Konyaspor, ligin bir sonraki haftasında sahasında Fatih Karagümrük'ü ağırlayacak.

