        Haberler Spor Futbol Süper Lig Yılport Samsunspor Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım: Bembeyaz bir sayfa açıyoruz - Yılport Samsunspor Haberleri

        Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım: Bembeyaz bir sayfa açıyoruz

        Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım, ligin ikinci yarısı ile birlikte 'bembeyaz bir sayfa' açacaklarını belirterek, taraftarlardan destek istedi.

        Giriş: 15.01.2026 - 12:59 Güncelleme: 15.01.2026 - 12:59
        "Bembeyaz bir sayfa açıyoruz"
        Süper Lig’de son 5 maçta galibiyet yüzü göremeyen Samsunspor, Türkiye Kupası’nda 2’de 2 yaparak yoluna devam ediyor.

        Ligin ikinci yarısındaki ilk maçına Gençlerbirliği deplasmanında çıkacak kırmızı-beyazlılarda Başkan Yüksel Yıldırım, kendisine ait sosyal medya hesabından açıklamada bulundu.

        Maça gelen taraftar sayısındaki büyük düşüşün ardından taraftara seslenen Başkan Yıldırım, "Büyük Samsunspor taraftarı; biliyorum bazen kırıldınız, bazen yoruldunuz. İnanın, sizin o tribündeki bir anlık üzüntünüz benim yüreğimde fırtınalar koparıyor.

        Ben de sizinle aynı duyguları paylaşıyor, bu arma için aynı uykusuz geceleri geçiriyorum. Yeri geliyor bir taraftar gibi dertleniyor, sizinle aynı hayal kırıklığını iliklerime kadar hissediyorum; çünkü bu sevda benim için de sadece bir görev değil, bir hayat biçimi. Şimdi bu duygusallığı güce dönüştürme vakti. Dünkü kupa maçındaki galibiyet bizler için büyük bir moral oldu. Şimdi de ikinci yarıya tertemiz, bembeyaz bir sayfa açıyoruz" dedi.

        "GÜÇLÜ BİR AİLE OLDUĞUMUZDA ÖNÜMÜZDE KİMSE DURAMAZ"

        Kırgınlıkların geride bırakılması gerektiğini dile getiren Yıldırım, "Göğsümüzdeki o Atatürklü armanın ağırlığı ve sorumluluğu omuzlarımızda, gece-gündüz demeden var gücümüzle çalışıyoruz. Sizden ricam; kırgınlıkları stadın kapısında bırakın. Biz içeride, siz dışarıda değil; hep beraber omuz omuza olalım. Biz nasıl önceleri güçlü bir aile idiysek şimdi de tekrar çok daha güçlü bir aile olduğumuzda önümüzde hiç kimseler duramaz. Bu şehri ve bu şanlı armayı layık olduğu yere hep birlikte taşıyacağız. Birlikte başaracağız. Biz bize yeteriz" diye konuştu.

        Başkan Yıldırım'ın paylaşımının altına birçok taraftar da yorumda bulundu.

