Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım, HT Spor'da yayınlanan 'Bakış Açısı' programında Ata Selçuk'un konuğu oldu.

Yıldırım, Samsunspor'dan ayrılarak Fenerbahçe'ye transfer olan Musaba'ya, dünkü maçta yaşadığı sevinç nedeniyle tepki gösterdi.

📺 Bakış Açısı



🎙️ Yüksel Yıldırım: Musaba, terbiyesizlik yaptı. Samsunspor’dan takıma, hocaya ve bize veda etmedi. Dünkü maçtan sonra teşekkür yazımızı kaldırdık. pic.twitter.com/Xf9dXHkcfm — HT Spor (@HTSpor) January 7, 2026

Yüksel Yıldırım konuyla llgili olarak şunları söyledi:

"Musaba çok terbiyesizlik yaptı. Samsunspor'dan gidiyorsun Fenerbahçe'ye 4'ünde mi 3'ünde mi ne imza atmış, para 2'sinde yatmış kasamıza. 6'sında maç yapıyorsun. Takıma, hocaya ve bizlere veda etmedi. Biz kulüp olarak kendisine bir teşekkür yazısı yayınladık. Sebebi bize yapmış olduğu ekonomik katkıdan dolayı. 4 ay Samsunspor'da kaldı, bizim ona verdiğimiz paranın 6 katını kazandırarak gitti.

Dünkü maçtan sonra teşekkür yazısını kaldırdık çünkü dünyada kaç tane maç seyrediyorsun bir oyuncu eski takımına karşı oynarken gol atıyor sevincini yapamıyor. Elleriyle yavaş olun yapmayın diyor, adam saygıdan dolayı sevinmiyor, niye? Saygıdan dolayı. Geçmişte oynadığı takıma terbiyesizlik yapmayayım, bir örf adet, kültür var. Musaba'da bunların hiçbiri yokmuş!"