        Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım: Musaba çok terbiyesizlik yaptı - Yılport Samsunspor Haberleri

        Yüksel Yıldırım: Musaba çok terbiyesizlik yaptı

        Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım, HT Spor'a özel açıklamalarda bulundu. Musaba'nın Fenerbahçe'ye transfer süreciyle çarpıcı ifadeler kullanan Yıldırım, "Musaba çok terbiyesizlik yaptı. Takıma, hocaya ve bizlere veda etmedi. Dünkü maçtan sonra teşekkür yazısını kaldırdık" dedi.

        Giriş: 07.01.2026 - 17:03 Güncelleme: 07.01.2026 - 17:03
        "Musaba çok terbiyesizlik yaptı"
        Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım, HT Spor'da yayınlanan 'Bakış Açısı' programında Ata Selçuk'un konuğu oldu.

        Yıldırım, Samsunspor'dan ayrılarak Fenerbahçe'ye transfer olan Musaba'ya, dünkü maçta yaşadığı sevinç nedeniyle tepki gösterdi.

        Yüksel Yıldırım konuyla llgili olarak şunları söyledi:

        "Musaba çok terbiyesizlik yaptı. Samsunspor'dan gidiyorsun Fenerbahçe'ye 4'ünde mi 3'ünde mi ne imza atmış, para 2'sinde yatmış kasamıza. 6'sında maç yapıyorsun. Takıma, hocaya ve bizlere veda etmedi. Biz kulüp olarak kendisine bir teşekkür yazısı yayınladık. Sebebi bize yapmış olduğu ekonomik katkıdan dolayı. 4 ay Samsunspor'da kaldı, bizim ona verdiğimiz paranın 6 katını kazandırarak gitti.

        Dünkü maçtan sonra teşekkür yazısını kaldırdık çünkü dünyada kaç tane maç seyrediyorsun bir oyuncu eski takımına karşı oynarken gol atıyor sevincini yapamıyor. Elleriyle yavaş olun yapmayın diyor, adam saygıdan dolayı sevinmiyor, niye? Saygıdan dolayı. Geçmişte oynadığı takıma terbiyesizlik yapmayayım, bir örf adet, kültür var. Musaba'da bunların hiçbiri yokmuş!"

        "TRABZONSPOR BAŞKANI DOĞAN İLK BENİ ARADI"

        Musaba transferiyle ilgili Trabzonspor Başkanı Ertuprul Doğan ile de görüştüklerini belirten Yıldırım, "Trabzonspor'la, başkanla konuştuk, onlar da Musaba ile ilgileniyordu. Ertuğrul Başkan çok basiretli davrandı. İlk beni aradı ve 'Oyuncuyla görüşebilir miyiz?' dedi. Bu gerçekten onur verici bir durum. Biz kulüp olarak Trabzonspor ile olan dostluğumuza çok değer veriyoruz. Ertuğrul Başkan ise benim çok sevdiğim bir başkan" dedi.

