Samsunspor - Beşiktaş maçı ne zaman, hangi kanalda?
Süper Lig'in ilk haftasında Samsunspor Beşiktaş'ı ağırlıyor. Samsun Yeni 19 Mayıs Stadyumu'nda oynanacak müsabaka öncesinde iki takım hazırlıklarını sürdürüyor. Zorlu mücadeleye sayılı saatler kala, Samsunspor - Beşiktaş maçının oynanacağı tarih futbolseverlerin gündemini meşgul etmeye başladı. Peki, "Samsunspor - Beşiktaş maçı ne zaman, hangi kanalda?" İşte Samsunspor - Beşiktaş maçının oynanacağı tarih...
Samsunspor - Beşiktaş maçı için nefesler tutuldu. 2024-2025 Süper Lig sezonu 9 Ağustos Cuma günü Galatasaray Hatayspor maçı ile başlıyor. TFF tarafından yayımlanan lig fikstürü ile Samsunspor - Beşiktaş maçının oynanacağı tarih netlik kazandı. Peki, "Samsunspor - Beşiktaş maçı ne zaman, hangi kanalda? Samsunspor - Beşiktaş maçı saat kaçta?" İşte detaylar...
SAMSUNSPOR BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN?
Samsunspor-Beşiktaş maçı, 11 Ağustos 2024 tarihinde saat 21:45 oynanacak.
SAMSUNSPOR BEŞİKTAŞ MAÇI HANGİ KANALDA?
Mücadele beIN SPORTS ekranlarından yayınlanacak.
SÜPER LİG 1. HAFTA MAÇLARI
9 Ağustos
21:00 - Galatasaray - Hatayspor
10 Ağustos
19:15 - Kasımpaşa - Konyaspor
21:45 - Fenerbahçe - Adana Demirspor
21:45 - Antalyaspor - Göztepe
11 Ağustos
19:15 - Sivasspor - Trabzonspor
21:45 - Alanyaspor - Eyüpspor
21:45 - Samsunspor - Beşiktaş
12 Ağustos
21:00 - Rizespor - Başakşehir Futbol Kulübü
21:00 Bodrum FK - Gaziantep Futbol Kulübü