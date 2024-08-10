Samsunspor - Beşiktaş maçı için nefesler tutuldu. 2024-2025 Süper Lig sezonu 9 Ağustos Cuma günü Galatasaray Hatayspor maçı ile başlıyor. TFF tarafından yayımlanan lig fikstürü ile Samsunspor - Beşiktaş maçının oynanacağı tarih netlik kazandı. Peki, "Samsunspor - Beşiktaş maçı ne zaman, hangi kanalda? Samsunspor - Beşiktaş maçı saat kaçta?" İşte detaylar...