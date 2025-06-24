Samsunspor'da görev dağılımı belli oldu!

Divan Kurulu'ndan yetkiyi alan Samsunspor Yönetim Kurulu'nda üyelerin görev dağılımı belli oldu. Veysel Bilen başkanlığında Nuri Asan Tesisleri'nde toplanan yönetim kurulu üyeleri, görev dağılımı ve 60. yıl kutlamaları kapsamında açıklama yaptı.

"ÜZERİMİZDEKİ AĞIR SORUMLULUĞUN BİLİNCİNDEYİZ"

Samsunspor Yönetim Kurulu olarak üzerlerindeki sorumluluğun bilincinde olarak hareket edeceklerini ifade eden Samsunspor Başkanvekili Veysel Bilen, "3 yıllığına görev yapacak Samsunspor Kulübü Yönetim Kurulu, Divan Kurulu tarafından tebliğ edildi. Yeni yönetimin Samsunspor'a, şehre ve tüm camiaya hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyoruz. Dün itibarıyla üzerimizdeki ağır sorumluluğun bilincindeyiz. Bu kez, 20 olan yönetim kurulu üyesi sayısını 30'a çıkartmış olmakla daha etkin, kulübümüze yakışır güzel sonuçlar elde etmeyi hedefleyerek yola çıktık. Başkanımız Yüksel Yıldırım başkanlığında 19 asil, 11 yedek üye dünden itibaren başlayarak 3 yıl boyunca kulübümüze hizmet vermek için var gücümüzle çalışıyoruz" dedi.

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