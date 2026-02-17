Samsunspor'da Thorsten Fink: Ben sihirbaz değilim

Samsunspor Thorsten Fink'in Samsun'a gelişinden itibaren geçen 24 saati bir videoya sığdırdı. Fink'in havalimanına inişinden itibaren başlayan videoda Alman teknik adamın ilk sözleri, "Merhaba Samsun. Çok iyi bir kulübe geldiğimi biliyorum" oldu.

Kulüp için her şeyini verebileceğine söz veren Thorsten Fink, "Burada olduğum için çok mutluyum. En iyisini vermek istiyoruz. Burada büyük bir aile var ve gelecekte bunun bir parçası olmak istiyorum. Söz verebileceğim şey her zaman kupalar ya da şampiyonluklar değil ama kulüp için her şeyimizi vereceğimize söz verebilirim. Çalışmaya açığız, çalışmayı seviyoruz ve burada olduğumuz için mutluyuz" dedi.