        Samsunspor'dan Musaba açıklaması! - Yılport Samsunspor Haberleri

        Samsunspor'dan Musaba açıklaması!

        Samsunspor'un Hollandalı kanat oyuncusu Anthony Musaba'nın adı Fenerbahçe ile anılıyor. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Samsunspor Başkan Vekili Veysel Bilen ile Futbol Direktörü Fuat Çapa, kendileriyle transfer için herhangi bir temas kurulmadığını söyledi

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 23.12.2025 - 13:17 Güncelleme: 23.12.2025 - 13:17
        Samsunspor'dan Musaba açıklaması!
        Trendyol Süper Lig'de ligin ilk yarısının en çok dripling yapan ve adam geçen oyuncuların başında gelen Anthony Musaba'nın adı Fenerbahçe ile geçiyor. Yurt içi serbest kalma maddesi 6 milyon euro, yurt dışı serbest kalma maddesi ise 5 milyon euro olduğu öğrenilen Musaba'nın geleceğiyle alakalı Samsunspor Başkan Vekili Veysel Bilen ve Futbol Direktörü Fuat Çapa İhlas Haber Ajansı'na (İHA) özel açıklamada bulundu. Veysel Bilen ve Fuat Çapa, Fenerbahçe cephesinden kendileriyle iletişime geçilmediğini dile getirdiler.

        BİLEN: MUSABA'DAN GİTMEK İSTEDİĞİNE DAİR BİR TALEP GELMEDİ

        Anthony Musaba'dan gitmek istediğine dair bir talep gelmediğini dile getiren Veysel Bilen, "Herkes her şeyi söylüyor. Muhtemelen bu menajerle alakalı bir durum. Şimdiye kadar Fenerbahçe'den bize resmi temas gelmedi. Direkt federasyonla iletişim halindeyseler bir yetkimiz yok. Musaba ile görüşecek bir durum söz konusu değil. Musaba, sözleşmesi devam eden profesyonel bir oyuncumuz. Sözleşmesinde serbest kalma maddesi var. Bunu Fenerbahçe kullanır mı? Fenerbahçe'den Samsunspor'a da her gün oyuncu getiriyorlar. Bunların çoğu ya menajer oyunu oluyor ya da oyuncu kendini öne çıkartmak için oluyor. Ne Musaba'dan gitmek istediğine dair bir talep geldi ne menajeri Fenerbahçe ile görüştüğünü söyledi ne de Fenerbahçe'den serbest kalma maddesini kullanacaklarına yönelik bir centilmenlik geldi" dedi.

        ÇAPA: BİZE GELEN RESMİ BİR ŞEY YOK

        Fuat Çapa ise konu hakkında, "Anthony Musaba konusunda bize gelen resmi bir şey yok. Başkanımız açıkladı. Yazılan ve çizilenler haricinde bize resmi bir teklif yok" diye konuştu.

        Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım'ın da kendileriyle iletişime geçilmediği, Fenerbahçe'nin direkt oyuncu ile temas halinde olup, serbest kalma maddesini kullanacağını söylediği öğrenildi.

        Bu sezon başında İngiltere Championship ekiplerinden Sheffield Wednesday'den transfer edilen Anthony Musaba, Samsunspor forması ile çıktığı 22 maçta 6 gol ve 3 asistle 9 gole doğrudan etki ederken başarılı dripling, adam geçme gibi birçok hücum istatistiğinde en önemli oyuncular arasında yer alıyor.

