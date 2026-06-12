Samsunspor, Fatih Kaya'yı transfer etti

Bugün Ne Oldu? 11 Haziran 2026 haberleri: Özel'in ekibindeki 28 isim CHP PM'den istifa etti, Trump: İran'ı bu gece çok sert vuracağız, 2026 Dünya Kupası başlıyor

Günün öne çıkan haberlerini Helin Genç "Bugün Ne Oldu?"da anlatıyor. ÖZEL'İN EKİBİNDEKİ 28 İSİM CHP PM'DEN İSTİFA ETTİ CHP Grup Başkanı Özgür Özel ve Özel'e yakın CHP Parti Meclisi'nde yer alan 28 isim, partiyi olağan üstü kurultaya götürmek için istifa kararı aldı. Parti tüzüğü gereği; parti meclis... Daha Fazla Göster Günün öne çıkan haberlerini Helin Genç "Bugün Ne Oldu?"da anlatıyor. ÖZEL'İN EKİBİNDEKİ 28 İSİM CHP PM'DEN İSTİFA ETTİ CHP Grup Başkanı Özgür Özel ve Özel'e yakın CHP Parti Meclisi'nde yer alan 28 isim, partiyi olağan üstü kurultaya götürmek için istifa kararı aldı. Parti tüzüğü gereği; parti meclisindeki üye sayısının üçte ikisinin altına düşmesi durumunda olağan üstü kurultaya gidilmesi gerekiyor. CHP parti meclisinde bu gelişme ile üye sayısı 29'a inmiş oldu. İSTİFALARIN GÖLGESİNDE CHP PM TOPLANDIBu istifalarin gölgesinde parti meclisi, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında toplandı. Ardından açıklama yapan parti sözcüsü Müslim Sarı "Bu istifalar karşılığında PM'nin düşmüş sayılması hukuken mümkün değildir. Ama bu, kurultay yapılamayacağı anlamına da gelmiyor. Bugün PM'de olağan kurultay sürecini başlatma yönünde karar aldık." dedi. PM'DEN OLAĞAN KURULTAY KARARI ÇIKTI Neden olağanüstü değil de olağan kurultay? sorusuna da yanıt veren Sarı, "Olağanüstü kurultay için tarih belirlemek lazim ancak mahkeme süreci nedeniyle bu tarih belirlenemiyor. ortada kesinleşmemiş bir yargı kararı var ve bunun ne zaman kesinleşeceğini öngöremiyoruz. O yüzden bir tarih veremiyoruz." ifadelerini kullandı. ABD - İRAN ARASINDA TANSİYON DÜŞMÜYORDünyadaki gelişmelere de bakalım... ABD ve İran arasındaki tansiyon düşmüyor. Gece yine ABD'nin İran'a yönelik başlattığı saldırıları takip ettik. Saatler süren saldırıların ardından ABD, operasyonun tamamlandığını açıkladı. İran ise Kuveyt ve Bahreyn'deki üslerde ABD'ye ait "18 önemli hedefi" vurduğunu ve Hürmüz Boğazı'nın kapatıldığını duyurdu. "İRAN'I BU GECE ÇOK SERT VURACAĞIZ"Öğleden sonra Trump, "İran'ı bu gece çok sert vuracağız. Çok da uzak olmayan bir gelecekte Harg Adası'nı ve diğer petrol altyapı noktalarını ele geçirecek ve petrol ile doğal gaz piyasalarının tam kontrolünü elimize alacağız" açıklamasını yaptı. HÜRMÜZ BOĞAZI KAPANDI, PETROL YÜKSELDİHürmüz Boğazı'nın yeniden kapanması petrol fiyatlarını anında etkiledi. Brent petrol sabah saatlerinde 94,58 dolara yükseldi. Bu arada ham petrol stokları, İran savaşının 28 Şubat'ta başlamasından bu yana 79 milyon varil azaldı. ALTIN 6 AYIN DİBİNDEN DÖNDÜAltının ons fiyatı, son altı ayın en düşük seviyesi olan 4 bin 22 doları test etmesinin ardından sabah saatlerinde yeniden 4 bin 100 doları aştı. Gram altında 6.000 liranın altını test etti. MERKEZ BANKASI'NDAN ÜÇÜNCÜ PASBugün faiz günüydü ve gözler Merkez Bankası'ndaydı. Ve banka beklentilere paralel bir şekilde politika faizini yüzde 37'de sabit bıraktı. ECB 3 YIL SONRA İLK KEZ FAİZ ARTIRDIÖte yandan Avrupa Merkez Bankası, 3 yılından ardından faiz artırdı. Banka 25 baz puanlık faiz artırım kararını açıklarken enerji fiyatlarının enflasyonist baskıları artırdığını ifade etti. CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN: COĞRAFYAMIZA SALDIRANLAR HESABINI VERECEKCumhurbaşkanı Erdoğan, Türk Kızılay Ödülleri töreninde konuştu. "İsrail hammaddesi kan ve kaos olan bir fitne üretim makinesine dönüşmüştür." diyen Erdoğan, "Kan kokusu almış köpek balığı misali coğrafyamıza saldıranlar eninde sonunda döktükleri kanın hesabını verecek." ifadelerini kullandı. MSB: PROVOKASYONU TAKİP EDİYORUZDün Cumhurbaşkanı Erdoğan sert sözlerle tepki göstermişti bugün MSB'den de açıklama geldi. Kıbrıs'ta "garantörlük" sıfatı olmayan Fransa ile Güney Kıbrıs Rum Yönetimi arasında imzalanan "Kuvvetlerin Statüsü Anlaşması"ndan bahsediyoruz. MSB açıklamasında "Doğu Akdeniz'de istikrarı bozmaya ve gerginliği artırmaya yönelik provokasyonu yakından takip ediyoruz" denildi. HALKBANK'TAN ABD'DEKİ DAVAYLA İLGİLİ AÇIKLAMAHalkbank tarafından, KAP'ta önemli bir açıklama yapıldı. Halkbank, ABD Güney New York Bölge Mahkemesi'nin kısa süre içerisinde müşterek talep dilekçesini dikkate alarak ceza davasının düşürülmesini onaylamasıyla banka aleyhine açılan ve 9 yıldır devam eden ceza davasının tamamıyla sona ereceğini bildirdi. ÜNLÜLERE UYUŞTURUCU OPERASYONUNDA YENİ GÖZALTILARÜnlü isimlere yönelik düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yeni gözaltılar var. Kenan Doğulu, Beren Saat, Ayşe Hatun Önal, Berdan Mardini, Kerimcan Durmaz ve Enis Arıkan'ın arasında bulunduğu 23 kişi gözaltına alındı. 4 şüpheli hakkında da çalışma yapıldığı bildirildi. 2026 DÜNYA KUPASI BAŞLIYOR2026 FIFA Dünya Kupası bu akşam Türkiye Saati ile 22.00'de Meksika - Güney Afrika maçıyla başlıyor. 24 yıl sonra turnuvaya katılan A Milli Takımımız 14 Haziran Pazar günü Türkiye Saati ile sabah 7'de Avustralya ile karşı karşıya gelecek. Daha Az Göster