Samsunspor, Galatasaray karşısında 90+7'de penaltı bekledi!
Samsunspor, Galatasaray'a 3-2 mağlup olduğu mücadelenin 90+7. dakikasında penaltı bekledi. İşte o pozisyon...
Giriş: 05.12.2025 - 22:43 Güncelleme: 05.12.2025 - 22:43
Samsunspor, Galatasaray maçının 90+7. dakikasında penaltı bekledi.
Emre Kılınç'ın ortasında top Kazımcan Karataş'a çarptı. Samsunsporlu oyuncular topun Kazımcan'ın eline çarptığı yönünde itirazda bulundu. 2 dakika boyunca VAR hakemi Onur Özütoprak'ın incelemesi beklendi.
2 dakika sonra hakem Mehmet Türkmen, oyunun aut atışıyla başlamasını istedi, aut atışı sonrası oyun sona erdi.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ