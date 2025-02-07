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        Samsunspor - Hatayspor: 2-0 (MAÇ SONUCU)

        Trendyol Süper Lig'in bu sezonki flaş ekibi Samsunspor, 23. haftanın açılış maçında ağırladığı düşme hattındaki Hatayspor'u 2-0 mağlup etti. Ligde 3'üncü sırada yer alan Karadeniz ekibine üç puanı getiren golleri 3'te Mouandilmadji ve 7'de Zeki Yavru kaydetti.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 07.02.2025 - 22:00 Güncelleme: 07.02.2025 - 22:16
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        Samsunspor'a 7 dakika yetti!
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        Trendyol Süper Lig'de 23. haftanın perdesi Samsunspor-Hatayspor maçıyla açıldı. Ligde bu sezon aldığı sonuçlarla dikkat çeken Samsunspor, düşme hattındaki rakibini ilk 7 dakika içinde bulduğu gollerle 2-0 mağlup etti.

        Karadeniz ekibine üç puanı getiren golleri 3'te Mouandilmadji ve 7'de Zeki Yavru kaydetti.

        Samsunspor bu sonuçla evinde üst üste 4. galibiyetini alıp puanını 43'e çıkararak 3. sıradaki yerini sağlamlaştırdı.

        Ligde üst üste 3. yenilgisini alan 18. sıradaki Hatayspor ise 10 puanda kaldı.

        Stat: Samsun Yeni 19 Mayıs

        Hakemler: Alper Akarsu, Cem Özbay, Gökhan Balcın

        Reeder Samsunspor: Okan Kocuk, Bola (Dk. 81 Soner Gönül), Van Drongelen, Satka, Zeki Yavru, Bennasser, Celil Yüksel, Holse (Dk. 81 Soner Aydoğdu), Emre Kılınç (Dk. 81 Muja), Dimata (Dk. 90 Muhammet Ali Özbaskıcı), Moundilmadji (Dk. 73 Schindler)

        Atakaş Hatayspor: Bekaj, Recep Burak Yılmaz, Calvo, Kilama, Cemali Sertel (Dk. 90+3 Oğuzhan Matur), Abdulkadir Parmak, Görkem Sağlam (Dk. 67 Bamgboye), Massanga, Boutobba, Fernandes (Dk. 76 Carlos Strandberg), Aboubakar

        Goller: Dk. 3 Moundilmadji, Dk. 7 Zeki Yavru (Reeder Samsunspor)

        Sarı kartlar: Dk. 27 Fernandes, Dk. 64 Kilama (Atakaş Hatayspor), Dk. 70 Dimata (Reeder Samsunspor)

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