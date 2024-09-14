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        Samsunspor-Konyaspor: 0-1 (MAÇ SONUCU)

        Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Konyaspor, deplasmanda Samsunspor'u 1-0 mağlup etti. Yeşil-beyazlılara galibiyeti getiren golü Pedrinho kaydetti.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14.09.2024 - 19:00 Güncelleme: 14.09.2024 - 19:15
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        Konya'yı Pedrinho uçurdu!
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        Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Samsunspor ile Konyaspor karşı karşıya geldi. Konyaspor, rakibini 1-0'lık skorla mağlup edip 3 maçlık galibiyet hasretine son verdi.

        Yeşil-beyazlılara üç puanı getiren golü 30. dakikada Pedrinho kaydetti.

        Konyaspor bu sonuçla puanını 7'ye çıkarırken, Samsunspor 6 puanda kaldı.

        MAÇTAN DAKİKALAR

        3’üncü dakikada Bola’nın ceza sahasına yaptığı ortada topun gelişine vuran Holse’nin şutunda top az farkla yandan auta çıktı.

        15’inci dakikada ani gelişen Samsunspor atağından Dimata’nın pasıyla buluşan Muja, uygun pozisyondaki Holse’ye verdi. Holse’nin şutunda defansa çarpan top kornere çıktı.

        18’inci dakikada çalımlarla ceza sahasının sağ çaprazına kadar gelen Muja’nın pasıyla buluşan Dimata, penaltı noktasının üzerinden kaleye çektiği şuta Konyaspor defansı son anda ayak koydu.

        30’uncu dakikada Konyaspor’un geliştirdiği atakta Guilherme’nin ceza sahasına yaptığı ortada Adil’in indirdiği topun gelişine vuran Pedrinho’nun şutunda top ağlarla buluştu. 0-1

        Karşılaşmanın ilk yarısı 1-0'lık Konyaspor’un galibiyetiyle sona erdi.

        59’uncu dakikada ani gelişen Konyaspor atağında Ndao’nun ceza sahası çaprazından kaleye çektiği şut direkten döndü. Dönen topu Samsunspor defansı uzaklaştırdı.

        74’üncü dakikada Zeki’nin kullandığı köşe vuruşunda topa iyi yükselen Laura’nın kafa vuruşunda kaleci Slowik topu kornere çıkarttı.

        STAT: Yeni 19 Mayıs

        HAKEMLER: Oğuzhan Çakır, Serkan Çimen, Mehmet Akıncık

        SAMSUNSPOR: Okan, Bola, Van Drongelen, Satka, Zeki Yavru, Bennasser, Ntcham (Dk. 86 Tait), Emre Kılınç (Dk. 63 Laura), Holse (Dk. 76 Soner Aydoğdu), Muja (Dk. 63 Schindler), Dimata (Dk. 63 Moundilmadji)

        KONYASPOR: Slowik, Nikola, Adil, Bazoer, Guilherme, Marko (Dk. 87 Uğurcan), Ufuk, Ndao (Dk. 87 Damjanovic), Aleksic (Dk. 72 Keyta), Pedrinho (Dk. 79 Oğulcan), Umut Nayir (Dk. 72 Kramer)

        GOLLER: Dk. 30 Pedrinho (Konyaspor),

        SARI KARTLAR: Nikola, Oğulcan (Konyaspor)

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