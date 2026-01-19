Samsunspor, Kouadou Jaures Assoumou'yla prensipte anlaştı!

Güngörende öldürülen Atlas Çağlayanın annesi basın mensuplarına konuştu

Güngörende çıkan kavgada bıçaklanarak hayatını kaybeden 17 yaşındaki Atlas Çağlayanın annesi Gülhan Ünlü, şüphelinin avukatının, zanlının bıçağı korkutmak için savurduğu iddiasına ilişkin, "Göğsünden vuruyor çocuğumu. Yani nasıl korkutabilirsin? Göğsünden vurarak nasıl korkutabilirsin? Bu iddiaların hiçbirini kabul etmiyorum." dedi.