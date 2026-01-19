Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Transfer Samsunspor, Kouadou Jaures Assoumou'yla prensipte anlaştı! - Futbol Haberleri

        Samsunspor, Kouadou Jaures Assoumou'yla prensipte anlaştı!

        Samsunspor, Fransa Ligue 2 ekiplerinden ESTAC Troyes'te forma giyen Kouadou Jaures Assoumou'nun transferi için futbolcu ve kulübüyle prensip anlaşmasına varıldığını duyurdu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.01.2026 - 20:53 Güncelleme: 19.01.2026 - 20:53
        ABONE OL
        ABONE OL
        Samsunspor'a Fildişi Sahilli sol kanat!
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Trendyol Süper Lig ekiplerinden Samsunspor, Fransa Ligue 2 takımı ESTAC Troyes'te forma giyen Kouadou Jaures Assoumou ile anlaşmaya vardığını duyurdu.

        Kırmızı-beyazlı kulübün yazılı açıklamasında, City Group bünyesindeki ESTAC Troyes kulübünden Kouadou Jaures Assoumou'nun transferi konusunda futbolcu ve kulübüyle prensip anlaşmasına varıldığı bildirildi.

        Açıklamada, 23 yaşındaki sol kanat oyuncusunun sağlık kontrollerinden geçmek ve transfer görüşmelerini tamamlamak üzere Samsun'a davet edildiği belirtildi.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Güngörende öldürülen Atlas Çağlayanın annesi basın mensuplarına konuştu

        Güngörende çıkan kavgada bıçaklanarak hayatını kaybeden 17 yaşındaki Atlas Çağlayanın annesi Gülhan Ünlü, şüphelinin avukatının, zanlının bıçağı korkutmak için savurduğu iddiasına ilişkin, "Göğsünden vuruyor çocuğumu. Yani nasıl korkutabilirsin? Göğsünden vurarak nasıl korkutabilirsin? Bu iddiaların hiçbirini kabul etmiyorum." dedi.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Canlı anlatım ve istatistikler!
        Canlı anlatım ve istatistikler!
        Ava gidiyorum diyerek evden çıkmıştı... Ölü bulundu
        Ava gidiyorum diyerek evden çıkmıştı... Ölü bulundu
        297 antrenör daha PFDK'ya sevk edildi!
        297 antrenör daha PFDK'ya sevk edildi!
        Oltaya cansız beden takıldı!
        Oltaya cansız beden takıldı!
        Suriye ordusu Haseke'ye ilerliyor
        Suriye ordusu Haseke'ye ilerliyor
        19 Ocak 2026: Bugün ne oldu?
        19 Ocak 2026: Bugün ne oldu?
        İsias Otel davasında 3 sanığa 10 yıl hapis
        İsias Otel davasında 3 sanığa 10 yıl hapis
        Trabzonspor, Fatih Tekke'nin sözleşmesini revize etti!
        Trabzonspor, Fatih Tekke'nin sözleşmesini revize etti!
        Kuryeler dikkat! İstanbul Valiliği saati açıkladı! Trafik yasağı sürecek!
        Kuryeler dikkat! İstanbul Valiliği saati açıkladı! Trafik yasağı sürecek!
        G.Saray'da kötü gidişatın nedenleri
        G.Saray'da kötü gidişatın nedenleri
        Altın 10 senede ev doğurdu
        Altın 10 senede ev doğurdu
        'Yol vermedin' deyip 2 kişinin kanını döktü!
        'Yol vermedin' deyip 2 kişinin kanını döktü!
        İspanya'da iki hızlı tren raydan çıktı!
        İspanya'da iki hızlı tren raydan çıktı!
        Trump'tan Norveç'e: Artık barışı düşünmek zorunda hissetmiyorum
        Trump'tan Norveç'e: Artık barışı düşünmek zorunda hissetmiyorum
        Konut fiyatları 2025'i kayıpla kapattı
        Konut fiyatları 2025'i kayıpla kapattı
        2025 yılında bebeklere en çok verilen isimler belli oldu
        2025 yılında bebeklere en çok verilen isimler belli oldu
        Eski hakemler yorumladı: 1 kırmızı, 1 penaltıyı atladı!
        Eski hakemler yorumladı: 1 kırmızı, 1 penaltıyı atladı!
        19–25 Ocak haftalık burç yorumları...
        19–25 Ocak haftalık burç yorumları...
        Dünyanın akciğerleri nasıl nefes alıyor?
        Dünyanın akciğerleri nasıl nefes alıyor?