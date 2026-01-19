Samsunspor, Kouadou Jaures Assoumou'yla prensipte anlaştı!
Samsunspor, Fransa Ligue 2 ekiplerinden ESTAC Troyes'te forma giyen Kouadou Jaures Assoumou'nun transferi için futbolcu ve kulübüyle prensip anlaşmasına varıldığını duyurdu.
Trendyol Süper Lig ekiplerinden Samsunspor, Fransa Ligue 2 takımı ESTAC Troyes'te forma giyen Kouadou Jaures Assoumou ile anlaşmaya vardığını duyurdu.
Kırmızı-beyazlı kulübün yazılı açıklamasında, City Group bünyesindeki ESTAC Troyes kulübünden Kouadou Jaures Assoumou'nun transferi konusunda futbolcu ve kulübüyle prensip anlaşmasına varıldığı bildirildi.
Açıklamada, 23 yaşındaki sol kanat oyuncusunun sağlık kontrollerinden geçmek ve transfer görüşmelerini tamamlamak üzere Samsun'a davet edildiği belirtildi.