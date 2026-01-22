Habertürk
Habertürk
        Samsunspor, Kouadou Jaures Assoumou'yu açıkladı - Yılport Samsunspor Haberleri

        Samsunspor, Kouadou Jaures Assoumou'yu açıkladı

        Trendyol Süper Lig ekiplerinden Samsunspor, Fransa Ligue 2 takımı ESTAC Troyes'te forma giyen Kouadou Jaures Assoumou ile anlaştı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.01.2026 - 19:12 Güncelleme: 22.01.2026 - 19:12
        Samsunspor, Ligue 2'den transfer yaptı!
        Trendyol Süper Lig'de mücadele eden Samsunspor, Fransa Ligue 2 ekibi ESTAC Troyes'te oynayan Kouadou Jaures Assoumou ile el sıkıştı.

        Kırmızı-beyazlı kulübün yazılı açıklamasında, City Group bünyesindeki ESTAC Troyes kulübünden 23 yaşındaki sol kanat oyuncusu Kouadou Jaures Assoumou ile 4.5 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.

        Yer üstünde tutunamayan yer altına indi: PKK'nın tüneli Tişrin'de çöktü

        Terör örgütü PKK ve Suriye'deki uzantılarının yıllardır başvurduğu tünel yapılanması, çoğu zaman "yerel koşullara uyarlanmış özgün bir askeri deha" olarak sunuldu. Ancak sahada ortaya çıkan tablo bunun tam tersini gösteriyor.  Habertürk TV Güvenlik Politikaları Koordinatörü Çetiner Çetin ve Habertür...
