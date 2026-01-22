Samsunspor, Kouadou Jaures Assoumou'yu açıkladı
Trendyol Süper Lig ekiplerinden Samsunspor, Fransa Ligue 2 takımı ESTAC Troyes'te forma giyen Kouadou Jaures Assoumou ile anlaştı.
Giriş: 22.01.2026 - 19:12 Güncelleme: 22.01.2026 - 19:12
Trendyol Süper Lig'de mücadele eden Samsunspor, Fransa Ligue 2 ekibi ESTAC Troyes'te oynayan Kouadou Jaures Assoumou ile el sıkıştı.
Kırmızı-beyazlı kulübün yazılı açıklamasında, City Group bünyesindeki ESTAC Troyes kulübünden 23 yaşındaki sol kanat oyuncusu Kouadou Jaures Assoumou ile 4.5 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ