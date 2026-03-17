        Samsunspor, Rayo Vallecano'ya hazırlanıyor - Futbol Haberleri

        Samsunspor, Rayo Vallecano'ya hazırlanıyor

        Samsunspor, UEFA Konferans Ligi'nde 19 Mart Perşembe günü deplasmanda İspanya temsilcisi Rayo Vallecano ile yapacağı son 16 turu rövanş maçının hazırlıklarına başladı.

        Giriş: 17.03.2026 - 18:22 Güncelleme:
        Samsunspor, Rayo Vallecano'ya hazırlanıyor!

        UEFA Konferans Ligi'nde 19 Mart Perşembe günü İspanyol ekibi Rayo Vallecano ile deplasmanda karşılaşacak olan Samsunspor, maçın hazırlıklarına başladı.

        Nuri Asan Tesisleri'nde teknik direktör Thorsten Fink yönetimindeki antrenman, 1 saat 20 dakika sürdü.

        İdmana ısınma koşusuyla başlayan futbolcular, taktik ağırlıklı çift kale maç yaptı.

        Antrenmana sakatlıkları devam eden Afonso Sousa, Olivier Ntcham ve Bedirhan Çetin katılmadı.

        Samsun'daki hazırlıklarını tamamlayan Karadeniz ekibi, yarın Türk Hava Yollarına ait özel uçakla İspanya'nın başkenti Madrid'e gidecek.

        ÖNERİLEN VİDEO

        İran'dan İsrail'e misilleme

        İran'ın İsrail'e misilleme olarak fırlattığı füzeler Kudüs semalarında görüntülendi  

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son gelişmeler!
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son gelişmeler!
        AK Parti Sözcüsü Çelik'ten açıklamalar
        AK Parti Sözcüsü Çelik'ten açıklamalar
        Gürlek: Açık bir algı operasyonudur
        Gürlek: Açık bir algı operasyonudur
        17 Mart 2026: Bugün ne oldu?
        17 Mart 2026: Bugün ne oldu?
        Netanyahu, İran halkına özgürlük fırsatı sunduklarını savundu
        Netanyahu, İran halkına özgürlük fırsatı sunduklarını savundu
        Laricani hakkında neler biliniyor?
        Laricani hakkında neler biliniyor?
        "Aslımıza sahip çıkmaya devam edeceğiz"
        "Aslımıza sahip çıkmaya devam edeceğiz"
        İran lideri Hamaney: Barış zamanı değil
        İran lideri Hamaney: Barış zamanı değil
        "Mücteba Hamaney son anda kurtuldu"
        "Mücteba Hamaney son anda kurtuldu"
        Elon Musk’ın annesi İstanbul'da
        Elon Musk’ın annesi İstanbul'da
        Bayram tahminleri: Yeni bir yağışlı hava kapımızda
        Bayram tahminleri: Yeni bir yağışlı hava kapımızda
        Halka arza X barikatı
        Halka arza X barikatı
        Ramazan Günlüğü
        Ramazan Günlüğü
        Arda Güler'in dünyada konuşulmaya devam ediyor!
        Arda Güler'in dünyada konuşulmaya devam ediyor!
        Satın aldığı arsada tarihi cami kalıntıları çıktı
        Satın aldığı arsada tarihi cami kalıntıları çıktı
        Tedesco'nun G.Antep 11'i
        Tedesco'nun G.Antep 11'i
        Telefonla konuşmanın bile bir kuralı var!
        Telefonla konuşmanın bile bir kuralı var!
        Ümraniye'de tasarladı, Ankara'da attı!
        Ümraniye'de tasarladı, Ankara'da attı!
        Tarım arazilerine hobi bahçesi dönemi kapanıyor
        Tarım arazilerine hobi bahçesi dönemi kapanıyor
        "İlber Hoca'nın bilinmeyen hassasiyeti"
        "İlber Hoca'nın bilinmeyen hassasiyeti"