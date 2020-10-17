Samsunspor Teknik Direktörü Ertuğrul Sağlam: İnancımızdan hiçbir şey kaybetmedik

Kendi sahalarında oynadıkları İstanbulspor’a 3-0 yenildikleri maçın ardından maç sonu basın toplantısında açıklamalarda bulunan Ertuğrul Sağlam, beklemedikleri bir mağlubiyet aldıklarını ifade etti.

Önemli bir avantajı değerlendiremediklerinin altını çizen Ertuğrul Sağlam, "Bugünkü karşılaşmadan beklentimiz çok farklıydı. Kazanıp, Eskişehirspor ve Keçiörengücü maçlarına moralli hazırlanmak istiyorduk. 1 haftada oynayacağımız 3 karşılaşma ile ligde daha farklı bir yere çıkmak istiyorduk. İlk devre bence iyi oldu. Rakibe pozisyon vermedik, bulduk. Ofansif anlamda daha iyi olalım diye çok fazla beklenti bulamadığımız oyuncularımızı değiştirmek istedik. 2. yarı da fena başlamadı ama sonrasında Bandırmaspor maçında olduğu gibi hakemimiz çok net bir faulü görmedi ve o pozisyon bize biraz pahalıya mal oldu. Sonrasında oyuncu değişiklikleri ve farklı pozisyonlarda sistemi değiştirmeye çalıştık. Oyuncuları farklı pozisyonlara aldık. Hamleler yapmaya çalıştık ama açıkçası çok üretken olduğumuz da söylenemez" dedi.

Bu mağlubiyetten ders çıkartacaklarının altını çizen Sağlam, şunları söyledi: "Kaybetmek bizi çok üzdü ama şunu söylemek istiyorum ki; biz inancımızdan hiçbir şey kaybetmedik. Sonuçta bu tür mağlubiyetler size 3 puan kaybettirir ama 3 puandan daha fazlasını getirecek içeride değerler ürettirir. Tecrübe kazandırır ve bazı gerçeklerle yüzleşmenize neden olur. O yüzden bu maçı o şekilde değerlendirip, bu maçın olumsuz etkilerinden kurtulup, gerekli dersleri çıkartıp, kafamızı kaldırıp, salı günü oynayacağımız Eskişehirspor maçına hazırlanmalıyız. İstanbulspor’u da tebrik ediyorum. İyi mücadele ettiler, galibiyeti de hak ettiler."