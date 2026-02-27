Canlı
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Yılport Samsunspor Samsunspor'un Konferans Ligi son 16 turundaki rakibi belli oldu! - Yılport Samsunspor Haberleri

        Samsunspor'un Konferans Ligi son 16 turundaki rakibi belli oldu!

        UEFA Konferans Ligi Play-Off Turu'nda Shkendija'yı eleyen temcilsimiz Samsunspor'un son 16 turundaki rakibi belli oldu. Temsilcimiz Konferans Ligi son 16 turunda İspanya temsilcisi Rayo Vallecano ile karşılaşacak. Konferans Ligi son 16 turu karşılaşmaları, 12 ve 19 Mart'ta oynanacak.

        Giriş: 27.02.2026 - 16:14
        UEFA Konferans Ligi son 16 turunda eşleşmeler belli oldu.

        Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki üç numaralı organizasyonunda son 16 turu kura çekimi, İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA Genel Merkezi'nde yapıldı.

        Turnuvadaki tek Türk temsilcisi Samsunspor, İspanyol ekibi Rayo Vallecano ile eşleşti. Samsunspor, ilk maçı sahasında rövanş mücadelesini ise deplasmanda oynayacak.

        Samsunspor, bu turda Rayo Vallecano'yu elemesi halinde çeyrek finalde Celje-AEK eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak. Olası yarı final durumunda ise rakip, son 16 turundaki Sigma Olomouc-Mainz ve Rijeka-Strasbourg eşleşmelerinden son 4'e kalacak takım olacak.

        Turnuvada son 16 turu maçları, 12 ve 19 Mart tarihlerinde oynanacak.

        Eşleşmeler şöyle:

        Lech Poznan (Polonya) - Shakhtar Donetsk (Ukrayna)

        AZ Alkmaar (Hollanda) - Sparta Prag (Çekya)

        Crystal Palace (İngiltere) - AEK Larnaca (Güney Kıbrıs Rum Yönetimi)

        Fiorentina (İtalya) - Rakow (Polonya)

        Samsunspor - Rayo Vallecano (İspanya)

        Celje (Slovenya) - AEK (Yunanistan)

        Sigma Olomouc (Çekya) - Mainz (Almanya)

        Rijeka (Hırvatistan) - Strasbourg (Fransa)

