Los Angeles Lakers'tan rahat galibiyet

NBA'de Los Angeles Lakers, San Antonio Spurs'ü evinde 129-102'lik skorla yendi. Bu sonucun ardından Lakers, 38. kez sahadan galibiyetle ayrıldı ve Batı Konferası’nda liderliğini sürdürdü.

Los Angeles Lakers’ta LeBron James 36 sayı, 7 ribaund, 9 asist ile oynarken son çeyrekte 5’de 5 üçlük atarak galibiyetin mimarı oldu. Lakers’ta Kyle Kuzma 18 sayı, 12 ribaund ile LeBron’a eşlik ederken Dwight Howard da 12 sayı, 11 ribaund ile double-double yaptı.

Spurs’ta DeMar DeRozan’ın 28 sayı, 9 ribaund, 7 asistlik performansı mağlubiyeti önlemeye yetmezken Bryn Forbes de 13 sayı, 3 asist ile oynadı.

Doğu Konferansı lideri Milwaukee Bucks, deplasmanda New Orleans Pelicans'ı 12 sayı farkla mağlup ederek bu sezon 43. galibiyetini elde etti.

Konuk ekipte Giannis Antetokounmpo 34 sayı, 17 ribaunt, 6 asistle "double double" yaparken, Khris Middleton 20, Wesley Matthews 17 sayıyla oynadı. Karşılaşmada 5 dakika süre alan Ersan İlyasova 3 ribaunt, 1 asistle salondan ayrıldı.

Ev sahibi takımda ise Brandon Ingram 32 sayı, 7 ribauntla takımının en skorer ismi olurken, Lonzo Ball 11 sayı, 14 ribauntla "double double" yaptı.

NBA'e 9 maçla devam edilecek.

SONUÇLAR

New Orleans Pelicans-Milwaukee Bucks: 108-120

Houston Rockets-Charlotte Hornets: 125-110

Denver Nuggets-Portland Trail Blazers: 127-99

Los Angeles Lakers-San Antonio Spurs: 129-102