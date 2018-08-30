Sanal gerçeklik (VR) gözlüklerinin gelişim hızı diğer tüketici elektroniği cihazlarından yavaş olsa da, yaratacağı etki büyük olacak gibi. Habertürk'ten Yiğitcan Yıldız'ın haberine, söz konusu gözlüklerin, eğitimi daha verimli ve eğlenceli kılmak için okullara girmesi gündemde. Böylece, sınıfların vazgeçilmezi olan defter, kitap, kalem ve kara tahtanın dörtlüsüne bundan böyle bir de sanal gerçeklik gözlükleri eklenecek.

İrili ufaklı bir çok şirket bu alanda çalışmalarına devam ederken, bu hedef doğrultusunda en büyük adım Facebook'un sahibi olduğu Oculus'dan geldi. Şirketten yapılan açıklamada, firmanın Rift ve Go sanal gerçeklik setlerinin ABD'nin Seattle eyaleti,Tayvan ve Japonya'daki okullara dağıtılmaya başlandığı bildirildi. Bu okullarda pilot program olarak başlayan proje ile öğrenciler ilk etapta tarih, bilim ve kültür derslerinde sanal gerçeklik gözlükleri ile eğitim alacak.

KÜTÜPHANELERE DE GİRECEK

Oculus'un eğitim departmanı bünyesinde yürütülecek proje kapsamında, sanal gerçeklik gözlükleri kütüphaneler ve müzelerde de kullanılacak. Oculus, yakın bir geçmişte de Kaliforniya Eyalet Kütüphanesi ile çalışmış, MIT ve Harvard ile araştırmalar yürütmüş ve eğitim odaklı çalışmalar için ise ABD'deki diğer okul ve kurumlarla ortaklık kurmuştu. Şirket kaynakları, sınıflara girecek sanal gerçeklik gözlüklerinin geçmişte yapılan bu çalışmalar ışığında geliştirildiğini kaydediyor.

JAPONYA'DA UZAKTAN EĞİTİM BAŞLADI

Tayvan'da, kütüphaneler ve müzelere kulaklıklar koymak için Tayvan İnternet ve E-Ticaret Derneği (TIEA) ile birlikte çalışan Oculus, katılımcıların sergilerdeki etkileşimini artırmak adına söz konusu uygulamaları ülkede şimdilik ücretsiz sunuyor. Japonya'da ise, öğrencilerin okula gelmeden uzaktan eğitim sunuluyor. Sanal gerçeklik gözlükleri ile öğrencilere 'sanal sınıflarda' eğitim veriliyor. Şirket tarafından sunulan modüller sayesinde de, öğrencilerin ve öğretmenlerin birlikte sanal gerçeklik uygulaması geliştirilmesine olanak tanınıyor. Türkiye'de de bazı okullarda görülen yeni eğitim modeli, yakın bir gelecekte dünyadaki eğitim anlayışını topyekûn değiştirebilir.

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