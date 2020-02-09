"Ertan her an seni bulabilir!"

Video izleme platformu YouTube'a düşen bir ses dinleyenleri adeta büyülüyor. Genç bir inşaat işçisinin söylediği Kürtçe türküler 'Acaba yeni bir İbrahim Tatlıses mi doğuyor?' sorusunu akıllara getiridi.

LİVANELİ DE O SESİN PEŞİNDE

Genç bir inşaat işçisinin Kürtçe söylediği yanık bir türkü Twitter’da paylaşılınca sanatçı Livaneli de şarkıyı söyleyen genci bulmak istedi. Livaneli Twitter’da eski Anavatan Partisi Genel Başkanı Nesrin Nas’tan alıntıladığı tweetinde “Böyle bir sese kolay kolay rastlanmaz. Keşke bulabilsek de Diyarbakır başta olmak üzere konserlerime konuk sanatçı olarak davet etsem” demişti.

— Zülfü Livaneli (@LivaneliZulfu) February 8, 2020

"NE OLUR BU ÇOCUĞU BULUN"

Öte yandan Youtube’da ses analizleri yapar Emre Yücelen de genç türkücüye övgüler yağdırımıştı Youtube’da videoyu takipçileriyle birlikte canlı izleyen Yücelen “Olağanüstü okuyor, dinleyin”, “Okuma pozisyonu o kadar güzel ki…” yorumlarında bulundu. Yücelen, videonun sonunda takipçilerine “Ne olur bu çocuğu bulun” ifadelerini kullanmıştı.

— Zülfü Livaneli (@LivaneliZulfu) February 8, 2020

"BU GÜZEL SESE ARANJÖRLÜK YAPACAĞIM"

Zülfü Livaneli'nin mesajına göndermede bulunan bir diğer sanatçı Mahsun Kırmızıgül, sosyal medya hesabı Twitter'den paylaşımda bulunmuş, "Zülfü abi, bu muhteşem sesin sahibini arıyor. Bu arkadaşı tanıyanlar bize ulaştırsınlar. Bende bu güzel sese aranjörlük yapacağım" vaadinde bulunmuştu.

— Zülfü Livaneli (@LivaneliZulfu) February 8, 2020

LİVANELİ'DEN YENİ MESAJ: BULDUK MAHSUNCUĞUM

Livaneli yeni mesajında aradığı kişinin bulunduğu şu kısa mesajla duyurdu: Bulduk Mahsuncuğum. Vanlı. Elimizden geleni yapalım